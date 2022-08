CALCIO: La Centese parte con la nuova stagione, le parole del Presidente Fava

Oggi vogliamo riportarvi le parole del nostro Presidente, in vista della partenza della nuova stagione! “ Ci siamo stati tutti su quei gradoni. Il Bulgarelli ci ha visti crescere, urlare, appassionare, amare , arrabbiare, soffrire e gioire. Nel 2016 abbiamo pensato che la centese dovesse tornare a vivere , affinché altre generazioni potessero assaporare le stesse emozioni. Tra gioie e dolori, il movimento e’ ripartito. Oggi oltre 300 ragazzi del settore giovanile portano con orgoglio lo stemma biancoazzurro in giro per l Emilia Romagna. La prima squadra allestita quest’ anno ha le carte in regola per disputare un campionato da protagonista, e fare divertire la gente. Ci sono sforzi e sacrificio dietro tutto questo. Oggi parte la campagna ABONAMENTI . Ognuno può fare la propria parte: un piccolo gesto di solidarietà, amicizia, vicinanza, senso di appartenenza. Come dei matti innamorati, masochisti, volontari, che sognano ancora. Proprio come in quei giorni, sui gradoni del Bulgarelli.” Alberto Tino Fava

