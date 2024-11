CALDARONE: CENTO AVRÀ IL SECONDO DORMITORIO CHE DIVENTERÀ UN CENTRO SOCIALE

Esiste una solidarietà che aiuta in modo indistinto tutte le Persone e non una solidarietà di sinistra che aiuta solo chi vuole. La differenza la fa anche il modo, perché ledere alcuni per poter dire di aver aiutato altri non è a mio avviso il sistema.

Fratelli d’italia non accetta lezioni da nessuno, perché non è contro il dormitorio ma contro l’ubicazione in centro storico e contro la modalità con cui è stato scelto il target degli aventi diritto senza un confronto con la popolazione.

Lo abbiamo dimostrato più volte, anche attraverso i voti favorevoli arrivati dal nostro gruppo in Consiglio Comunale a sostegno dei progetti rivolti a queste categorie.

A Cento, ci sono anziani, famiglie centesi e non, che non arrivano a fine mese e non vengono aiutate nonostante questa amministrazione investa tanti soldi nel sociale che sono destinati solo ad un certo target e non a tutti come piacerebbe a noi.

Questa amministrazione, anziché aiutare chiunque abbia bisogno, aggiustare le strade, i cimiteri, sistemare le scuole centesi dove ci sono bambini che dormono tra la muffa e gli scarafaggi, scuole dove ci sono bambini che mangiano tra i topi, spende milioni di Euro per pagare le COOPERATIVE per ospitare persone devianti, tossicodipendenti, vagabondi che le altre città non vogliono, proprio nel centro storico di Cento di fianco a scuole e negozi, facendo finta di aiutare qualcuno e snobbando la vera povertà, proprio come ci hanno abituati in questi anni.

Questo sindaco, abbia il coraggio di dire ai centesi che pagherà tre COOPERATIVE con milioni di euro all’anno, per mantenere attivo il sevizio notturno del dormitorio nella nostra palestra storica.

Questo sindaco, abbia il coraggio di divulgare la determina 745 che ha firmato, stabilendo il target delle persone che usufruiranno dell’accoglienza notturna (persone migranti uscite dalcircuito dell’accoglienza, persone senza dimora, persone con problemi di dipendenza da sostanze)…

E quanti altri soldi dei cittadini centesi verranno spesi per l’apertura di un centro sociale in Via Armellini, negli ex uffici dell’USL?

Per non perdere i soldi finanziati del PNRR a causa dei ritardi sui lavori della Palestra, questa amministrazione aprirà a spese dei centesi una seconda sede del dormitorio che diventerà un centro sociale.

Probabilmente, questo sindaco ha un sogno, trasformare Cento in un mega centro sociale senza però aiutare i cittadini che ne avrebbero bisogno e che sono abbandonati perché non ritenuti in target da questa politica.

Solita storia che si ripete da sempre, si pagano ONG e COOPERATIVE facendo credere di aiutare i poveri, mentre chi ha davvero bisogno, muore sotto le bombe o nel locale non può comprare un paio di scarpe al proprio figlio, non riesce ad arrivare a fine mese e deve scegliere se pagare le bollette o fare la spesa.

Vergognoso, è l’aggettivo giusto per una politica fatta di finto buonismo e bugie, una politica di sinistra che non ha la priorità di mettere al primo posto la città in cui governa, ma spende soldi per un giornalino per autocelebrarsi e denigra gli avversari con bugie, nascondendo la verità ai cittadini che pagano le tasse ma vivono nel degrado assoluto.

Per quanto riguarda i soldi del PNRR, certo che trovare come possa essere inteso come RIPRESA ( PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) un dormitorio mi sembra alquanto singolare, le priorità dei centesi sono le strade, le scuole, la sicurezza e la carità indistintamente dal colore politico.

Lo dimostra il fatto che la nostra raccolta firme, sta continuando con centinaia di adesioni da parte dei cittadini e dei commercianti che sono stanchi di essere presi in giro, non ci fermeremo finché il sindaco non ascolterà le esigenze dei centesi.

