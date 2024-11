Coach Di Paolantonio ha parlato della partita di mercoledì, al Flaminio contro Rimini:

“Valuteremo la salute della squadra a ridosso della partita, anche per quanto riguarda Delfino. La partita di domenica è stata molto dispendiosa e vogliamo monitorare i vari acciacchi. Per quanto riguarda Rimini, c’è poco da pensare: 8 partite, 7 vittorie e una sconfitta di 1, con un canestro sulla sirena, primo attacco, secondi per assist, primi per percentuale da tre punti. Ripeto, dobbiamo pensare a noi, continuare il nostro percorso di crescita, continuando a lavorare sui nostri aspetti, il test sarà difficilissimo e importante, dovremo cercare di essere il più performanti possibili. In trasferta abbiamo incontrato solo squadre costruite per vincere, il passo avanti che dobbiamo fare sta nel trovare maggiore continuità nei 40’, essere consapevoli che le partite sono lunghe e fatte a strappi, bisogna resistere da squadra e restare a contatto il più possibile.”

Anche Alessandro Sperduto ha rilasciato una breve dichiarazione sulla prossima sfida:

“Affrontiamo la squadra più in forma del campionato, con un roster lungo e di grandissima qualità per cui sarà una partita difficilissima. Noi non vogliamo fare le comparse e quindi proveremo a render loro la vita il più difficile possibile, per provare a dare seguito alla vittoria di domenica.”

