CALDARONE (FDI): “Cimiteri del territorio comunali in stato di forte abbandono.”

Arrivano da giorni, diverse segnalazioni inerenti allo stato di abbandono di alcuni cimiteri del territorio centese, che non garantiscono la sicurezza ai visitatori.

E’ terribile l’incidente accaduto al nostro concittadino che, andato a trovare i propri cari al cimitero di Cento, è caduto dentro il vano per le bare, perché ha ceduto la lapide del loculo nel pavimento comune. Piena solidarietà a questa persona, che oltre alle gravi ferite riportate, ha subito anche il danno psicologico.

Mi domando, rivolgendomi al sindaco quale responsabile della città, se per la normale sicurezza degli utenti, almeno in vista delle celebrazioni, considerata la prevedibile mole di persone a far omaggio ai propri cari, fosse stato fatto un attento controllo delle parti comuni del cimitero.

Ho protocollato un’interrogazione per capire di chi è l’eventuale responsabilità dell’accaduto per evitare che un simile episodio possa ripetersi.

Negli ultimi tre anni, abbiamo visto un investimento sempre più scarso sul decoro dei luoghi comuni, che ha portato all’abbandono, alla sporcizia e al degrado anche dei luoghi sacri, dove addirittura ci sono signore anziane che utilizzano le scale per pulire le ragnatele, rischiando di farsi male.

L’erba non viene tagliata regolarmente, non si mettono in atto misure concrete per il contrasto ai danni causati dai vandali e dai delinquenti che hanno adirittura rubato le grondaie in rame.

A Casumaro, entra acqua ovunque a causa di importanti infiltrazioni e buchi sulle tettoie.

A Reno Centese, alcune zone sono inaccessibili a causa di transenne abbandonate senza mai aver aperto un cantiere.

A Buonacompra, la Chiesetta all’interno del cimitero è completamente crollata e non è mai stata messa in sicurezza, risultando adirittura accessibile a chiunque con il pericolo di crolli.

È ora che questa amministrazione smetta di perdere tempo con le passerelle e inizi a lavorare seriamente per il territorio centese e non per il PD regionale.

