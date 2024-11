LA BENEDETTO TORNA ALLA VITTORIA E LO FA DA SQUADRA: BRINDISI PIEGATA 70-66

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

La Benedetto XIV ospita Brindisi, per una sfida delicatissima. Data l’assenza di Delfino, Cento parte con Berdini, Nobile, Henderson, Davis e Benvenuti. Dall’altra parte, l’ultimo arrivato Almeida completa il quintetto con Allen, Del Cadia, Calzavara e De Vico. Con ancora infortunati Ogden e Vildera, Brindisi si ritrova inaspettatamente a navigare la zona della classifica che compete la Benedetto.

PRIMO QUARTO

Davis e Almeida aprono il match con due triple a bersaglio, poi i due attacchi faticano, Allen avanti i suoi con 5 punti in fila, mentre l’attacco della Sella si blocca, gli ingressi di Laquintana e Ndzie portano una maggiore fisicità e la Sella sbaglia qualche tiro aperto di troppo, ma con i liberi di Davis è solo -3. Punteggio molto basso e difese molto attente, tipico delle partite importanti. Sperduto si sblocca dalla lunga distanza, ma l’effetto è subito annullato da Laquintana che segna e subisce un fallo, grande inizio per lui. Ndzie ubriaca di finte la difesa centese e ne segna altri due, ma poi Alessandrini attacca convinto e si porta a casa canestro e fallo. Dopo 10’ è 15-19 Brindisi.

SECONDO QUARTO

La Sella sporca ancora le percentuali e dopo qualche attacco confuso, Almeida segna il +7 Brindisi, che diventa +8 dopo un’altra sua tripla dall’angolo. La Sella accorcia con due liberi di Sperduto. Tanfoglio ne segna tre di carattere dopo due errori e riporta ad un possesso i suoi, ma la Sella concede due rimbalzi in attacco e viene punita da Allen. Tanfoglio ne mette un’altra, poi Henderson e Davis combinano per l’appoggio del 27-29. La Sella cambia volto in difesa e non permette a Brindisi di ragionare, Nobile forza e segna una tripla che fa esplodere la Baltur Arena. Ancora Nobile attacca il ferro, ma Calzavara fa lo stesso dall’altra parte. Sperduto manda a bersaglio un’altra tripla, la partita si fa molto fisica e gli arbitri lasciando discretamente giocare, Ndzie schiaccia a rimbalzo, ma è ancora Sperduto a fare +3, dopo una giocata eseguita alla grande e preparata dal timeout di Coach Di Paolantonio. 38-33 Benedetto XIV dopo 20’.

TERZO QUARTO

Berdini segna subito da tre punti, dopo essere stato a lungo a riposo nel secondo quarto. De Vico segna tre liberi dopo il fallo di Henderson e Benvenuti sfrutta il miss match con Almeida per depositarne due facili. Lo stesso Almeida riporta ad un possesso la Valtur, ma Nobile risponde con la stessa moneta e la Sella risponde. Calzavara trova due punti complicatissimi nel traffico, poi Sperduto fa 0/2 e la Sella concede ancora due rimbalzi offensivi, Brindisi ha sempre sfruttato queste occasioni nel corso della partita e si riporta avanti sul 48-49. Una tripla di Allen lancia Brindisi verso il quarto decisivo sul 50-55.

QUARTO QUARTO

Sperduto dalla lunetta e Benvenuti riportano a -1 i padroni di casa, poi Almeida si inventa letteralmente un canestro allo scadere dei 24”. Brindisi, complice anche un tecnico fischiato a De Vico, esaurisce il bonus con oltre 7’ da giocare, Berdini fa 2/2 e 56-57, finale in volata. Henderson segna una tripla che pesa come un macigno, ma Calzavara risponde alla stessa maniea e, forse, pesa ancora di più perché vale il nuovo +1 New Basket. Davisa pareggia a quota 63 con forza al ferro, poi è sempre l’americano a prendersi l’isolamento e segnare la bmba del +3 Cento a 80” dalla fine. Allen e Calzavara falliscono le triple de pareggio, mentre Nobile quella dell’allungo decisivo. Henderson fa 1/2 dalla lunetta e dopo il time out arriva una tripla di Laquintana che riapre i giochi a 15” dalla fine. Berdini fa 1/2 e Brindisi ha ancora una chance, Laquintana attacca il ferro, ma è sfortunato. Henderson non sbaglia dalla lunetta. La Sella torna alla vittoria, 70-66 il finale.

TABELLINI

SELLA CENTO: Tamani, Ramponi, Henderson 8, Benvenuti 10, Alessandrini 5, Berdini 8 , Sperduto 13, Davis 12, Nobile 8, Tanfoglio 6, Moretti

NEW BASKET BRINDISI: Laquintana 8, Arletti 3, Del Cadia 2, Fantoma, De Vico 4, Radonjic, Calzavara 12, Ndzie 6, Allen 13, Almeida 18

Crediti: Massimiliano Salvi

