Caldarone (FdI) durissima : “Caro Sindaco, ti capisco sai, sei troppo giovane per reggere il peso di un Paese destinato al fallimento per come viene gestito dal Pd”

“Con grande rammarico, da chi professa sui giornali che avrebbe abbracciato tutte le iniziative, non ho ottenuto neanche una risposta alle mie telefonate.” E’ durissima la lettera che Francesca Caldarone affida alla sua pagina social; una lettera-sfogo che la dice lunga riguardo la sua delusione sulla sindacatura Accorsi. “Caro Sindaco, ti capisco sai, sei troppo giovane per reggere il peso di un Paese destinato al fallimento per come viene gestito dal PD, sei troppo giovane per capire le vere esigenze delle persone che hanno figli, che non arrivano a fine mese, che hanno problemi grandissimi ma si vedono aumentare le tasse perché hai assunto dei dipendenti che ad oggi non sono serviti a nulla. Eri troppo giovane, quando hai pensato che fare il sindaco potesse essere divertente e significasse tagliare qualche nastro e fare qualche foto per i giornali. Per fortuna, nella vita non hai mai avuto un fallimento da affrontare, non puoi sapere cosa significhi andare a letto senza soldi per fare la spesa, senza soldi per l’affitto o senza soldi per i libri scolastici, non puoi sapere cosa significhi il sacrificio per una famiglia, per un pensionato o per chi perde il lavoro, no non puoi. Allora almeno dimostra umiltà e inizia a voler bene a questo Paese ascoltando chi fa politica tra la gente e ammetti che fare il Sindaco di Cento, dovrebbe essere amore per il territorio e consapevolezza dei veri problemi. Le foto, le inaugurazioni, le tue uscite saccenti, lasciale stare, c’è gente che sta male e c’è una Città che sta morendo sotto gli occhi di tutti.”

