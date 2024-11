Iperconvergenza e Risparmio: Artec trasforma il suo Data Center con MegaByte, Lenovo e Proxmox

Il Digital Partner, fornitore di servizi IT, hardware, software e soluzioni innovative porta tecnologie

competitive, servizi di gestione e monitoraggio 24×7 e risparmi garantiti ai clienti.

Artec aveva una missione chiara: rinnovare completamente il proprio Data Center per ottimizzare prestazioni

e affidabilità senza compromettere il budget. La sfida? Ridurre drasticamente i costi legati al software e alla

gestione IT, pur mantenendo elevati livelli di sicurezza e prestazioni. MegaByte, grazie alla sua esperienza

nell’innovazione di infrastrutture IT, ha affrontato questa sfida fornendo una soluzione personalizzata e

conveniente, che ha permesso ad Artec di modernizzare il Data Center e risparmiare sul software sostituendo

VMware con Proxmox.

Innovazione del Data Center con l’iperconvergenza e la sostituzione di VMware con Proxmox. La soluzione

proposta ha portato Artec a adottare una nuova architettura di iperconvergenza: un approccio che unisce in

modo intelligente il computing, lo storage e le risorse di rete in un unico ambiente altamente integrato.

Grazie a Proxmox, Artec ora utilizza una piattaforma ad alte prestazioni, che offre i vantaggi di un sistema

altamente affidabile senza i costi elevati associati ai tradizionali software di virtualizzazione come VMware.

Inoltre, il nuovo sistema di backup integrato, Proxmox Backup, garantisce una protezione dei dati completa

e sicura, sia on-premise sia nel cloud. Questo sistema non solo fornisce un alto livello di sicurezza, ma

contribuisce a un ulteriore risparmio sui costi operativi, riducendo la necessità di soluzioni di backup esterne

e costose.

“Con Proxmox e la nostra esperienza – evidenziano Alessandro Gennari, Fondatore & Direttore Tecnico di

MegaByte e Roberto Vicenzi, Direttore Commerciale & Marketing di MegaByte – abbiamo dimostrato che

l’innovazione non è solo un sogno, ma un investimento concreto che genera risparmi tangibili. La partnership

con Artec è la prova che la tecnologia può essere un alleato strategico per le aziende.”

Il cliente Artec ha ottenuto vantaggi e risparmi ad affidare tutta la gestione dell’infrastruttura IT al partner

MegaByte. Con il Data Center rinnovato, Artec ha scelto di affidare a MegaByte la gestione completa

dell’infrastruttura IT. MegaByte ha implementato il servizio MOMAMB (MOnitoring MAnagement

MegaByte), un sistema di monitoraggio attivo e gestione che garantisce supporto e controllo 7 giorni su 7,

24 ore su 24, per l’intera infrastruttura.

Affidarsi a MegaByte ha permesso ad Artec di operare senza dipendenti IT interni, riducendo i costi di

personale e aumentando la sicurezza e la qualità del servizio. Grazie a MOMAMB, Artec può concentrarsi

completamente sul proprio core business, certa che ogni aspetto dell’IT – dal monitoraggio dell’infrastruttura

alla gestione degli utenti – è nelle mani di esperti sempre pronti a intervenire.

“La collaborazione con MegaByte – evidenziano Claudio Gallerani, Amministratore Delegato di Artec e Alberto

Fortini Direttore Commerciale e Marketing di Artec – è stata fondamentale per il nostro successo. La loro

competenza e la loro capacità di ascoltare le nostre esigenze ci hanno permesso di trovare la soluzione ideale.

I risultati sono stati sorprendenti e ci permettono di guardare al futuro con ottimismo.”

Questi sono gli scenari futuri e la conclusione finale sui vantaggi ottenuti dal cliente nel rinnovo del Data

Center. Grazie a MegaByte, Artec ha ottenuto un Data Center moderno e performante, che risponde

perfettamente alle esigenze attuali e future. La soluzione di iperconvergenza basata su hardware Lenovo e

software Proxmox, garantisce un ottimo rapporto qualità-prezzo, mentre i servizi di gestione completa

assicurano un’infrastruttura IT sicura, efficiente e costantemente monitorata.

MegaByte guarda al futuro insieme ad Artec, pronta a supportarla in nuove evoluzioni tecnologiche per

affrontare le sfide del domani.

Mi piace: Mi piace Caricamento...