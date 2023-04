CARDI E BERGAMINI (LEGA): “OSPEDALE, ACCORSI PARLA DI PS, MA TACE SUL PUNTO NASCITE”

«Il sindaco Accorsi sembra finalmente essersi reso conto che il nosocomio centese e il suo Pronto Soccorso sono a forte rischio ridimensionamento e ha nei fatti confermato come le nostre preoccupazioni fossero fondate. Peccato però non abbia speso una singola parola sul Punto Nascite. Si tratta solo di una dimenticanza, o dietro c’è una strategia ben precisa?», a dirlo sono il segretario comunale della Lega, Luca Cardi e il consigliere regionale, Fabio Bergamini. Il Carroccio è critico sulle parole pronunciate dal sindaco, nei giorni scorsi, dopo che per mesi la maggioranza ha taciuto sui rischi di un ridimensionamento in vista per quanto riguarda le attività del “Santissima Annunziata”. «Non vorremo – è la premessa di Cardi e Bergamini – che, tra qualche mese, il sindaco gridasse vittoria raccontando ai centesi di aver salvato il Pronto Soccorso (con pesanti tagli, come una probabile riduzione del numero dei medici), ma che il prezzo da pagare sia quello del Punto Nascite, magari da chiudere in piena estate, accampando la solita scusa del numero di parti troppo basso. È chiaro che se mancano gli investimenti e le future madri vengono indirizzate altrove si innesca una spirale negativa da cui diventa impossibile uscire. E la chiusura del Punto Nascite sarebbe solo il primo di una lunga serie di tagli. Accorsi dica chiaramente quale è il suo piano e come intende agire: oltre a organizzare foto di gruppo per i social davanti all’ospedale è anche disposto a battersi concretamente contro ai tagli voluti dal Pd regionale, a costo di mettere a repentaglio il suo futuro politico proprio nello stesso Pd? Noi non accetteremo alcun tipo di taglio, né sul Pronto Soccorso, né tanto meno sul Punto Nascite o altri servizi. Per questo andiamo avanti, giorno dopo giorno, con la raccolta firme, che prosegue a gonfie vele (più di 2.000 quelle raccolte la scorsa settimana; ndr). Una petizione ci permette di parlare con centinaia di persone preoccupate per il futuro dell’ospedale e della sanità centese. Persone a cui il sindaco Accorsi non sta dando risposte», concludono Luca Cardi e Fabio Bergamini.

