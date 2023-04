FERRARA: Alla Stazione ferroviaria, giovane ferrarese, tenta il suicidio. I Carabinieri intervengono e lo portano in salvo

Erano circa le 20.00 dell’11 aprile, quando alla centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara giungeva una richiesta di intervento presso la stazione ferroviaria, dove era stato segnalato un giovane che girovagava tra i binari, per cui veniva inviata immediatamente sul posto una “gazzella” del NORM – Sezione Radiomobile. Alla vista dei militari il giovane iniziava a guardarsi intorno alla ricerca di treni in movimento, nel frattempo veniva annunciato il transito di un treno merci sul binario 3, ed è a questo punto che il ventenne si sdraiava sul binario con l’intento di suicidarsi. I militari prontamente afferravano il giovane, trascinandolo sulla banchina e qualche secondo transitava il convoglio merci. Il giovane, non nuovo a simili tentativi, veniva trasportato presso l’ospedale di Cona ove veniva trattenuto per accertamenti

Mi piace: Mi piace Caricamento...