Carlotta Gaiani, ce l’abbiamo fatta: Michele de Pascale è presidente della Regione Emilia-Romagna

Ce l’abbiamo fatta: Michele de Pascale è presidente della Regione Emilia-Romagna, eletto con largo consenso su un programma di coalizione ricco di novità e di impegni, primo fra tutti quello di migliorare la sanità pubblica, tagliare le liste d’attesa, portare la salute ancora più vicina alla cittadinanza. Una vittoria resa ancora più bella dal successo in Umbria di Stefania Proietti.La mia candidatura al Consiglio regionale ha ottenuto risultati che sono andati oltre le previsioni: tante preferenze, più di 4.200, a coronare una campagna elettorale che in poco più di un mese ha saputo raccogliere attorno alla mia candidatura un così largo consenso.Il nostro territorio è ricco di esperienze bellissime, è animato da coraggio e speranza, è reso forte dallo spirito di solidarietà. Sono orgogliosa di esserne espressione.Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuta lavorando sodo fino all’ultimo istante a questa campagna elettorale: uno straordinario contributo di parole, sorrisi e idee che mi dona una forza enorme per affrontare le prossime sfide.

Mi piace: Mi piace Caricamento...