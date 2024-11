Giornata di premiazioni per l’Associazione Mattia e i suoi amici quella di sabato pomeriggio (16 novembre per chi legge, ndr).Presso l’Art Cafè di Cento è stato consegnato il premio Mattia a Paola Pocaterra “Per l’impegno profuso nell’aiuto delle persone e la passione dedicata a molteplici iniziative che hanno effetti positivi su tutta la collettività”, si legge nella motivazione, ed inoltre sono stati consegnati i premi del concorso letterario “Anna Perelli”, promosso dalla Biblioteca di Mattia: a Luigino Vador per il racconto “Bobi”; Ornella Fiorentini per il romanzo “Argo” e Tina di Leo per la poesia “Fanny”.

