LA CENTESE CALCIO LANCIA IL NUOVO INNO “UN’ESPLOSIONE” AL G&G STADIUM

Domenica prossima, in occasione della sfida contro il Valsetta Lagaro, sarà presentato al G&G Stadium il nuovo inno ufficiale della Centese Calcio, intitolato “Un’Esplosione”. Un tributo musicale alla storia e ai valori del club biancoazzurro, che dal 1913 rappresenta la città di Cento.La Centese arriva al match forte di una vittoria per 5-0 in trasferta e con l’entusiasmo dell’accesso agli ottavi di Coppa Italia, in programma il 4 dicembre. Attualmente quinta in classifica, sfiderà il Valsetta Lagaro, secondo, in una gara che si preannuncia avvincente.Il nuovo inno sarà cantato per la prima volta dai tifosi presenti e, successivamente, disponibile sui canali social ufficiali. Un evento che celebra non solo il calcio, ma l’identità e la passione di tutta la comunità biancoazzurra.

