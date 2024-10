Il 118 scende in piazza: sabato 19 ottobre eventi a Ferrara, Cento, Argenta e Lagosanto

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

per imparare a fare la rianimazione cardiopolmonare che salva la vita

L’evento a Ferrara spostato in Galleria Matteotti per maltempo

Si rammenta che ricorre sabato prossimo, 19 ottobre, in occasione di “Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare”, la 12° edizione della manifestazione “Il 118 scende in piazza. Per salvare una vita metti le mani sul cuore”.

Professionisti infermieri e autisti del 118 con la collaborazione dei volontari delle associazioni di pubblico soccorso del nostro territorio saranno a disposizione della cittadinanza per le esercitazioni sulle tecniche del massaggio cardiaco su manichini e per fornire informazioni sull’arresto cardiaco, come riconoscerlo e come affrontarlo.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo, essendo stati predisposti dei luoghi riparati.

Di seguito gli appuntamenti:

Ferrara: Galleria Matteotti, dalle ore 11 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18 (inizialmente previsto in piazza Duomo, l'evento viene spostato in Galleria Matteotti a causa delle previsioni meteo)

Cento: piazza del Guercino, dalle ore 11 alle 14, sotto i portici in caso di maltempo

Argenta: piazza Marconi, dalle ore 11 alle 14, sotto i portici in caso di maltempo

Lagosanto: piazzale centro commerciale Aliper, viale Italia, dalle ore 11 alle 14, sotto i portici in caso di maltempo

L’obiettivo è informare le diverse fasce della popolazione circa la rilevanza dell’arresto cardiaco improvviso e l’importanza di conoscere e saper eseguire le manovre che possono salvare la vita di coloro che ne sono colpiti: manovre semplici che chiunque di noi, anche senza una preparazione sanitaria specifica, è in grado di attuare, come dimostrato dalle testimonianze che verranno raccontate nella cerimonia di apertura in programma sabato alle ore 11 in Galleria Matteotti a Ferrara.

