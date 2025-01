CENTESE OBIETTIVO PLAY-OFF: CONTRO IL TREBBO VIETATO SBAGLIARE!

La Centese Calcio torna al G&G Stadium, galvanizzata dai risultati delle ultime partite. Domenica 19 gennaio 2025, alle ore 14:30, la squadra biancoazzurra affronterà il Trebbo 1979, con l’obiettivo di ridurre il gap di quattro punti dalla zona playoff e confermare il trend positivo.

Con il rientro di molti infortunati, la rosa è quasi al completo: Sassu e Costantini, nonostante un’influenza, dovrebbero essere regolarmente a disposizione, mentre l’unica assenza certa è quella di Fabbri, prossimo al rientro definitivo.

Matteo Rimondi, acquisto di prestigio nel mercato di dicembre, sarà aggregato alla squadra, e il mister deciderà se schierarlo per il debutto. Il Direttore Sportivo Fabio Pivanti invita a non sottovalutare il Trebbo, una formazione che ha già dimostrato la propria solidità fermando squadre di alta classifica come Bentivoglio e Comacchiese e imponendo il pareggio alla Centese nella gara d’andata, conclusa sul 2-2. Gli ospiti arrivano a Cento con un bilancio di 5 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, 26 gol fatti e 25 subiti. Tra i giocatori da monitorare spiccano il giovane Edoardo Marchi, classe 2005, autore di 9 gol, e i fratelli Corropoli, che portano esperienza e qualità al gruppo. In porta ci sarà l’ex Vespucci, che torna al G&G Stadium da avversario.

Atteso, come di consueto, il solito pubblico da categoria superiore: nell’occasione sara’ possibile sottoscrivere il mini-abbonamento valido per il girone di ritorno.

