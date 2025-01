RENAZZO: Una mostra da non perdere “Siate curiosi, Guglielmo Marconi l’uomo che ha cambiato il mondo”

SIATE CURIOSI, come titola la mostra in corso a Renazzo presso la Casa Comunale via Renazzo 52 su Marconi: l’uomo che ha cambiato il mondo

La mostra realizzata dal Circolo Culturale Amici del Museo Renazzo in collaborazione con gli allievi del tempo prolungato della secondaria di primo grado e loro insegnanti del locale Istituto Comprensivo Ferruccio Lamborghini, conosciuto con l’acronimo di Flic ci racconta di Marconi, con documenti e foto, e propone una ricca collezione di apparecchi radio.

Domenica vi accompagnerà nella visita alla scoperta della modernità di Marconi la scrittrice Connie Bandini editing del catalogo mostra

Allora vi aspettiamo domenica 19 gennaio dalle ore 15 alle ore 18. Invitati particolari i ragazzi per parlare con loro del genio Marconi, per far conoscere il grande inventore e scoprire che con l’impegno e dedizione, come dice il detto, “si superano le montagne” …beh! nel caso di Marconi la collina dei Celestini

