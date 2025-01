Ferrara. Rubano dieci smartphone: denunciate tre persone per furto aggravato in concorso

Pensavano di approfittare della confusione degli acquisti prenatalizi per mettere a segno il colpo senza essere scoperti. Così invece non è andata per tre giovani stranieri che, la mattina dell’11 dicembre u.s., erano entrati di buon’ora in un negozio specializzato nella vendita di dispositivi elettronici situato in zona Porotto. Con fare sicuro i tre si erano diretti verso alcune ceste al cui interno erano presenti delle confezioni, assicurate con dei cavi metallici, contenenti cellulari di ultima generazione. I malviventi, in pochi minuti avevano reciso i cavi metallici di sicurezza e si erano appropriati di ben dieci esemplari, per un valore di più di 10.000 euro. Non appena il responsabile del punto vendita si è accorto dell’ammanco, non ha perso tempo ed ha contattato il 112. In pochi minuti è quindi giunta una pattuglia della Stazione di Porotto che ha avviato i primi accertamenti acquisendo le immagini di videosorveglianza del punto vendita. Gli sviluppi non si sono fatti attendere: dalla visione delle immagini, i militari hanno presto identificato i tre autori del furto. Si tratta di tre giovani, tutti di origine straniera, che sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Ferrara per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.

ARGENTA: i Carabinieri salgono in cattedra all’Istituto “Montalcini”.

Nella cornice dell’ampia e consolidata programmazione in materia di “educazione civica” dell’Istituto di Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini” di Argenta e nell’ambito degli incontri sulla “cultura delle legalità” che l’Arma dei Carabinieri, secondo i protocolli siglati presso le Prefetture, organizza nelle scuole di tutto il Paese, tra lunedì 13 e martedì 14 uu.ss., i militari della Compagnia di Portomaggiore hanno incontrato oltre cento studenti appartenenti alle classi prime, seconde e terze del Liceo delle Scienze Applicate e dell’Istituto Professionale per i Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale.

Per affrontare le tematiche di interesse, i Carabinieri hanno preso spunto dalla presentazione del Calendario storico dell’Arma dei Carabinieri 2025, il cui tema – “ICarabinieri e i giovani” – testimonia il fatto che le problematiche delle nuove generazioni sono al centro dell’azione dell’Arma. Pregevoli la veste grafica e i testi che accompagnano ciascun mese, per i quali l’Arma si è avvalsa dell’opera di due noti esponenti del panorama artistico-letterario, quali il disegnatore Marco Lodola e lo scrittore di Maurizio De Giovanni. Il calendario si configura come un dialogo epistolare tra un Maresciallo, che ha da poco perso la moglie, ed il proprio figlio adolescente, alle prese con le sfide del quotidiano. Lettere profonde, in cui si toccano temi quali il bullismo, la devianza giovanile, la violenza di genere ed il c.d. “revenge porn”, che hanno costituito lo spunto per affrontare con gli studenti del “Montalcini” tematiche di interesse e di stretta contemporaneità.

Durante l’incontro sono stati toccati anche altri temi, come l’uso ragionato e consapevole della rete ed il fenomeno dell’adescamento on line, attraverso i quali i Carabinieri hanno potuto instaurare con gli studenti una relazione interattiva, caratterizzata anche dagli interventi dei ragazzi, che hanno saputo approfittare della particolare occasione.

