CENTESE – VALSETTA LAGARO: UNA SFIDA DAL SAPORE DI ALTA CLASSIFICA

Domenica 24 novembre, alle ore 14.30, il G&G Stadium ospiterà una delle partite più interessanti della giornata. La Centese Calcio, stabilmente in zona play-off, sfiderà il Valsetta Lagaro, formazione neopromossa che ha già dimostrato di essere una delle realtà più solide del girone.Un avversario organizzato e un tecnico di grande esperienzaIl Valsetta Lagaro, con un’età media piuttosto giovane, si distingue per il suo equilibrio tattico, il grande agonismo e un buon mix fra i 20 gol segnati e soltanto 10 subiti.Al momento il suo score parla di 8 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta patita contro il Bentivoglio. Alla guida della squadra c’è Cristian Cati, tecnico di grande esperienza e figura di spicco nel calcio dilettantistico bolognese. Nel corso della sua carriera ha allenato il Porretta Terme e il Faro Gaggio, raggiungendo anche la categoria Eccellenza. Alla guida del Valsetta dall’anno scorso, Cati ha centrato la promozione al primo tentativo, consolidando ora la squadra come una delle protagoniste del campionato.Tra i punti di forza del Valsetta c’è l’attaccante Romeo, classe 1998, che con 6 reti in stagione si conferma uno dei giocatori più incisivi, dopo i 18 gol realizzati nella scorsa stagione.Un momento speciale per la CentesePrima del fischio d’inizio, al G&G Stadium verrà presentato il nuovo inno ufficiale della Centese Calcio, intitolato “Un’esplosione”. Il brano, che celebra i valori e la passione del club, diventerà la colonna sonora degli appassionati di fede biancoazzurra. Un incontro di alta classificaLa sfida si presenta come un appuntamento significativo per entrambe le squadre, entrambe desiderose di confermare le proprie posizioni: l’incontro avrà inizio alle ore 14.30, in quello che si preannuncia come un pomeriggio di emozioni al G&G Stadium.

