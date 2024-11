E’ diventato legge il Nuovo Codice della strada. Al suo interno importanti novità che riguardano l’uso del cellulare alla guida, l’abuso di alcol e droghe e nuove regole per monopattini e neopatentati. Tra le novità la stretta sulle sanzioni a chi viene sorpreso alla guida con il cellulare con una multa dai 250 euro ai 1000 euro, che aumenta per i recidivi. Altra novità importante riguarda la nuova procedura di riconoscimento delle condizioni di guida in stato di alterazione: basteranno gli accertamenti preliminari degli agenti di polizia che, se danno esito positivo, faranno scattare in automatico la sospensione della patente e la successiva revoca, con divieto di conseguirla per tre anni. Con la riforma moto e scooter 125 possono viaggiare su autostrade e strade extraurbane veloci a patto che siano condotti da maggiorenni. I monopattini dovranno essere muniti di indicatori luminosi di svolta e freno, ma anche di contrassegno di riconoscimento assimilabile alla targa, mentre il conducente sarà tenuto ad utilizzare il casco e munirsi di assicurazione. È imposto l’obbligo di circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h, dunque non su piste ciclabili o all’interno di aree pedonali. È anche vietato circolare contromano.

