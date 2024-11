CENTESE – X MARTIRI: SFIDA AL G&G STADIUM DAL SAPORE DI RIVINCITA

Domani, alle ore 14.30, il G&G Stadium di Cento sarà il teatro della sfida tra Centese e X Martiri. Due squadre che, nella scorsa stagione, hanno incrociato i propri destini: la X Martiri è rimasta a lungo aggrappata alla vetta, prima di cedere all’allungo decisivo della Centese, che ha conquistato il titolo con diverse giornate di anticipo. Nonostante ciò, i ferraresi si sono guadagnati la promozione attraverso i playoff, dimostrando il loro valore.

Quest’anno, la X Martiri torna a Cento con una difesa granitica (7 gol subiti, tra le migliori del campionato) e qualche difficoltà offensiva (solo 9 reti segnate). Tra i suoi giocatori spiccano elementi di grande esperienza e qualità come Jack Pallara, Federico Evali, Nicolò Buoso e il fantasista Giorgio Gessoni, regista di talento dai piedi raffinati.

Abbiamo chiesto al mister Ciro Di Ruocco come la Centese sta preparando questa partita.“Mi aspetto una partita di grandissima intensità, cuore e determinazione, come sempre del resto – ha dichiarato – Queste qualità non sono mai mancate, neanche nelle ultime partite, dove purtroppo sono mancati soltanto i punti. Domani, però, dovremo essere più precisi sotto porta per riprendere il nostro cammino e tornare a fare ciò che sappiamo fare meglio”.

La Centese, quest’anno, continua a valorizzare i propri giovani talenti, con numerosi ragazzi del vivaio sempre presenti in distinta. Tra loro, alcuni hanno già avuto modo di esordire e mettersi in mostra, come Gabriele D’Aniello, Francesco Parola, Massimiliano Gryegel, Gianluca Bonazzi ed Edoardo Fabbrì. Per la sfida di domani, però, manchera’ proprio Fabbrì, fermo per una frattura. La buona notizia arriva dal rientro di Federico Minelli, un elemento fondamentale per il gioco biancoazzurro, pronto a dare il suo contributo in una sfida così importante.

Con un solo punto raccolto nelle ultime tre partite, dopo il pareggio con l’Atletico Castenaso e le sconfitte contro Mesola e Valsanterno, la sfida contro la X Martiri rappresenta una buona occasione per rilanciare il cammino in campionato. Il match si preannuncia intenso, tra due squadre pronte a darsi battaglia.

Appuntamento al G&G Stadium, con fischio d’inizio alle ore 14.30.

Mi piace: Mi piace Caricamento...