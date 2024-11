“La senti questa voce…”

Quante volte avete sentito questo coro, lanciato dal meraviglioso Settore Zimmer? Spesso, uno dei momenti più suggestivi della domenica alla Baltur Arena coincide con la famosa “sciarpata”, ovvero, tutte le sciarpe ella curva vengono alzate al cielo, per regalare una cornice impagabile e che si può vivere solo dal vivo.

Immaginatevi se tutto il palazzo esponesse la propria sciarpa nello stesso momento. Che spettacolo sarebbe? Data l’importanza della prossima partita, in casa contro Piacenza, tutti i tifosi sono invitati a portare la propria sciarpa oppure, chi non l’avesse, può acquistarla il giorno della partita al punto del merchandising all’ingresso della Baltur Arena. Ci saranno delle promozioni speciali per entrambe le tipologie di sciarpa, anche per inaugurare l’ormai sempre più vicina stagione invernale:

– la sciarpa leggera avrà un costo di 10 euro, al posto dei 12 originali.

– la sciarpa di lana, invece, sarà disponibile a 12 euro al posto che 15.

– Se qualche famiglia o gruppo di amici volesse approfittare dell’occasione, ci sarà la possibilità di usufruire di un cospicuo sconto per un pacchetto di 3 sciarpe: 25 euro per quelle leggere e 30 per quelle più pesanti. Tutte le informazioni saranno visibili al punto merchandising della Baltur Arena.

La Senti Questa Voce è il nome della prossima iniziativa della Benedetto XIV per la sfida contro l’Assigeco Piacenza del 10.11 con palla a due alle ore 18. La sciarpata, tutti insieme, per sostenere i ragazzi della Sella Cento, che dopo la grande prestazione di Rimini, faranno di tutto per portare a casa due punti fondamentali. C’è bisogno di tutti, dal primo dei tifosi all’ultimo degli addetti ai lavori.

Le sorprese non finiscono qui.

E’ inutile nascondersi o girarci troppo attorno, le prossime due partite che attendono la Benedetto XIV sono fondamentali, anche se non chiaramente decisive, per il proseguo di questa prima parte di stagione.

Cento ha già affrontato Forlì, Udine, Bologna, Cantù e Rimini che sono ampiamente tra le favorite per la promozione in Serie A, Torino e Orzinuovi che puntano ad insidiare la zona playoff e Livorno e Brindisi che si ritrovano, inaspettatamente per i pugliesi, a navigare nella seconda parte della classifica.

Nel giro di sette giorni, arrivano alla Baltur Arena due potenziali scontri diretti, come Piacenza (domenica 10.11 ore 18) e Cremona (mercoledì 13.11 ore 20:30).

Due partite tanto importanti quanto ravvicinate, per questo la Benedetto XIV ha messo a disposizione un pacchetto per entrambi i match, La Senti Questa Voce, un mini abbonamento per esserci in entrambe le occasioni, con dei prezzi speciali. Il duplice biglietto è acquistabile su TicketSms , oppure fisicamente nei punti vendita di seguito:

– Info Point del Punto Conad in Via Matteo Loves 2 (Cento)

– Bar Sottocasa, in piazza Andrea Costa 7/8 a Pieve di Cento

Chiaramente, sarà possibile anche acquistare i biglietti per i singoli match, sul sito di TicketSms.

