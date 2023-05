CENTO: Aggredisce il medico del Pronto Soccorso, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Cento, alle 22:00 circa del 29 aprile 2023, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un italiano cinquantaseienne, abitante in Cento, poiché poco prima aveva aggredito all’interno del Pronto Soccorso del locale Ospedale il medico di turno, a suo dire responsabile della lunga attesa prima di essere visitato (paziente in codice azzurro – urgenza differibile).

Accertato che l’aggressore mediante un pugno aveva procurato delle lesioni alla spalla sinistra del medico, i militari, intervenuti a richiesta dei sanitari, grazie al provvedimento restrittivo intrapreso hanno ristabilito la serenità all’interno della struttura sanitaria, permettendo al personale di riprendere le attività di cura ed assistenza dei pazienti.

Il centese, dichiarato in arresto per violenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio, è stato condotto presso gli uffici della Stazione di Cento per le formalità di rito e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato rimesso in libertà in attesa del processo con rito ordinario.

Mi piace: Mi piace Caricamento...