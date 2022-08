Cento, 22 agosto. Al via la pulizia dei portici del cento storico di Cento

Cento, Al via la pulizia dei portici del cento storico di Cento. Fino al primo settembre, operatori specializzati si occuperanno della pulizia e del lavaggio degli storici portici delle vie centrali. Picariello “La pulizia degli spazi, per quanto doverosa, è un segno di cura e di rispetto dei luoghi. Il nostro centro storico lo merita, così come le attività commerciali e produttive che ogni giorni, fanno la loro parte per contribuire al decoro del centro storico.”

E’ iniziata dunque, da lunedì 22 agosto fino al primo settembre, la pulizia e il lavaggio dei portici del centro storico. “La pulizia dei portici del centro storico è un atto doveroso, in quanto queste sono le vie che chiunque, quasi quotidianamente, percorre per raggiungere il posto di lavoro, un’attività commerciale o di ristorazione. Trovare una via decorosa mentre si passeggia, o sulla quale si affaccia la propria attività, è importante non solo dal punto di vista estetico ma anche di rispetto per gli spazi pubblici” commenta il Vicesindaco Picariello, Assessore alle attività produttive e al commercio. “Per questo, ci tengo a ringraziare tutte le attività commerciali e di pubblico esercizio che quotidianamente, nel loro spazio, ci aiutano a mantenere questi luoghi in maniera decorosa, rispettando la loro storia e avendone cura.”

Il Comune fa la sua parte con le normali attività di pulizia, nonché due volte l’anno, con la programmazione di un intervento più specifico e mirato sui portici, che necessitano di una speciale manutenzione. Le vie interessate dalle pulizie sono corso Guercino in tutta la sua lunghezza, un tratto di Via Ugo Bassi e Via Malagodi, Via Matteotti, Via Provenzali, un tratto di Via Baruffaldi e di via Campagnoli.

L’Assessore all’ambiente Salatiello illustra le modalità “Gli operatori, della ditta specializzata Asterix, saranno in opera dalle 5.30 alle 17.30 con l’utilizzo di apposite macchine pulitrici per la pavimentazione storica, rimuovendo eventuali incrostazioni e pulendo i soffitti. Saranno effettuate anche pulizie manuali, laddove fosse necessario agire in maniera più specifica, rispettando la storicità degli edifici sul quale si va ad intervenire.”

“Ognuno di noi, nel suo piccolo, può aiutarci a mantenere più a lungo l’effetto di questi interventi, rispettando i luoghi del centro a partire dal corretto smaltimento dei rifiuti anche organici, come ad esempio le gomme da masticare, o le deiezioni dei propri animali. Sono gesti semplici di civiltà” conclude Salatiello.

