Comitato Salvaguardia Territorio Centese: “Temporale ed allagamenti del 19 agosto 2022 nel Comune di Cento: alcune riflessioni”

Dalle informazioni circolate sulla stampa e nei social il maltempo dei giorni scorsi ha colpito il territorio

del Comune di Cento in modo meno violento di quanto accaduto nei territori circostanti, fortunatamente!

L’intensità del temporale e la quantità delle precipitazioni sono stati abbastanza importanti, gli allagamenti

avvenuti sono stati tutto sommato limitati a confronto di situazioni precedenti. Certo sono emerse alcune

criticità specifiche soprattutto in alcune zone di Cento e Renazzo ma il centro storico non è stato allagato

come in passato e questo ci impone alcune riflessioni che vogliamo condividere e confrontare con la

cittadinanza.

Innanzi tutto le zone allagate non sono contigue e ciò fa ritenere che esistano ragioni specifiche dei luoghi

interessati che si inquadrano sì in una situazione generale di “rischio” ma con specificità loro proprie.

Per fare qualche esempio: Via Manzoni si allaga per l’enorme quantità di acqua che arriva dal piazzale

della piscina dove si era formato un grande lago perché i tombini erano quasi tutti intasati! Il piazzale delle

scuole di Via Rigone si allaga perché le condutture che dovrebbero far defluire la pioggia sono

“sottodimensionate” rispetto alle necessità della zona …. anche qui, infatti, l’acqua ristagna per qualche

tempo e poi defluisce lentamente per quanto possibile viste le dimensioni delle tubazioni interrate anni ed

anni prima che quella zona fosse cementificata ed asfaltata.

Secondo noi le cause degli allagamenti a Cento sono essenzialmente 2: la scarsa (o mancata) manutenzione

dei tombini e delle caditoie in primis, e l’inadeguatezza della rete di raccolta delle acque meteoriche

(sottodimensionamento delle sezioni della canalizzazione interrata) accompagnata dalla scarsa

manutenzione della stessa.

Infatti girando per Cento si possono vedere decine e decine di tombini “cementati” dal fango ed intasati da

foglie e rametti …. Anche se sotto terra ci fossero fogne capaci di far defluire l’acqua piovana

l’intasamento del tombino in superficie causa inevitabilmente allagamento della zona circostante! Certo

che poi vanno manutenzionate anche le fognature stesse eseguendo i dovuti “spurghi” …. Ci risulta che in

alcune vie del centro storico, che in passato avevano avuto problemi di allagamento, sono state

recentemente effettuate operazioni di spurgo e queste vie non hanno avuto i problemi del passato! Sarà un

caso o è la conferma della nostra analisi?

Vorremmo inoltre segnalare all’attenzione dei cittadini un fatto curioso (da ragionarci su): il 19 agosto

alcune zone di Cento e Renazzo sono state allagate … esattamente un mese prima in Sala Zarri (19 luglio

2022) è stato presentato un progetto definito “Interventi per la sicurezza idraulica di Cento” dove è stata

prospettata – come soluzione per gli allagamenti a Cento – lo scavo di un nuovo canale che dovrebbe far

defluire le acque che arrivano da San Matteo della Decima “a monte”….della città di Cento… costo

dell’opera 5.000.000 di euro! L’allagamento del 19 agosto è una “coincidenza” o “segnale” da parte di

“madre Natura”?

Qualcuno ha notato che esista una relazione fra quanto accaduto il 19 agosto a Cento e Renazzo e le acque

portate a Cento dal canale che viene da Decima? A noi risulta che le acque del suddetto canale siano

defluite regolarmente senza creare problemi …. A qualcuno risulta diversamente? Parliamone.

Noi riteniamo che innanzi tutto debba essere eseguita una corretta manutenzione delle opere esistenti senza

sperperare danaro pubblico in opere che sicuramente non miglioreranno una situazione che ha ben altre

criticità. Riteniamo inoltre che esistano soluzioni migliori e più economiche di quelle esposte in Sala Zarri

il 19 luglio 2022 e su questo prossimamente ci faremo promotori delle opportune iniziative per coinvolgere

la Cittadinanza e le Istituzioni affinchè siano trovate scelte meglio aderenti agli interessi della nostra

comunità.

Cento, 22 agosto 2022 Comitato Salvaguardia Territorio Centese

Mi piace: Mi piace Caricamento...