CENTO: Misura cautelare in carcere per l’ex violento, arrestato dai Carabinieri

La sera di lunedì 17 ottobre 2022, i Carabinieri della Stazione di Cento (FE), hanno rintracciato ed arrestato M.V., 41 enne centese noto agli uffici di polizia. L’uomo è risultato destinatario della misura cautelare della custodia in carcere, essendo indagato dalla Procura della Repubblica estense per una serie di reati tra cui maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, rapina e danneggiamento, in danno della ex convivente negli ultimi mesi. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ferrara, ha accolto le richieste restrittive della libertà personale avanzate dai Carabinieri e dalla Procura della Repubblica, temendo una reiterazione della condotta criminosa ed una escalation dell’azione violenta dell’indagato. Dopo le formalità di rito M.V. è stato trasferito presso il carcere “Satta” in via dell’Arginone di Ferrara in attesa del processo. Continua incessantemente, su tutto il territorio provinciale, l’azione di prevenzione e repressione dei Carabinieri in ordine ai reati riferibili al c.d. “Codice Rosso”.

FERRARA: "Codice Rosso", viola la misura cautelare, arrestato dai Carabinieri

Nel pomeriggio di lunedì 17 ottobre 2022, i Carabinieri della Stazione di Ferrara Capoluogo, hanno ricevuto una richiesta d’intervento da parte di una trentanovenne ferrarese intimorita dal fatto che, trovandosi al supermercato in zona Porta Catena a fare la spesa, si era trovata di fronte il suo ex compagno, da lei ripetutamente denunciato, il quale era anche destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento. I militari hanno raggiunto immediatamente l’esercizio commerciale ove effettivamente sorpreso l’uomo in palese violazione delle misure imposte dal Giudice, per questa ragione hanno proceduto alla sua identificazione e al successivo arresto. E’ così che V.A., 52 enne del capoluogo, noto agli uffici di polizia, è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, su disposizione della autorità giudiziaria ristretto presso la sua abitazione cittadina in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e del procedimento con rito direttissimo. Martedì 18, il Giudice monocratico del Tribunale estense ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza dibattimentale, disponendo la liberazione dell’imputato. Continua incessantemente, su tutto il territorio provinciale, l’azione di prevenzione e repressione dei Carabinieri in ordine ai reati riferibili al c.d. “Codice Rosso”.

