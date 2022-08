CENTO: Il PCI a ‘caccia’ di firme

È iniziata nella giornata di sabato 6 agosto in piazza del Guercino di Cento da parte del PCI la raccolta firme per la presentazione delle liste di Camera e Senato nel collegio di Ferrara.

Presenti al banchetto Stefano Randelli, referente provinciale del partito e Marco Cevolani, candidato nel collegio uninominale di Ferrara.

“Permettere la presentazione della nostra lista – afferma Cevolani – è un esercizio democratico, indipendentemente da quello che si andrà a votare nel segreto dell’urna. La nostra forza politica non essendo presente in parlamento in questa legislatura – precisa – è tenuta a questo obbligo. Chi vuole firmare può farlo tranquillamente, non significa associarsi e né tantomeno vengono raccolti dati per invio di materiale pubblicitario o chissà cosa. Vorrei ringraziare comunque tutti quei compagni di viaggio che con me stanno vivendo questa piccola avventura. È fondamentale che il PCI possa poter concorrere nel nostro collegio per poter offrire una vera alternativa di sinistra a tanti elettori delusi dalle politiche del governo Draghi”

