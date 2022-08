LA BENEDETTO XIV ALLA SAGRA DEL BUE DI CORPORENO

Nella serata di venerdì 5 agosto, la Benedetto XIV Cento ha avuto il piacere di essere ospitata presso la Sagra del

Bue di Corporeno con una sua delegazione, formata da coach Matteo Mecacci, dai Consiglieri Guido Barabani e

Malcolm Whittaker, dal Club Manager Matteo Franceschini, dallo Strategy Manager Alessandro Livreri e dai membri

del reparto Comunicazione e Marketing Marco Biancardini, Francesco Ricciardi e Cosimo Sarti.

La partecipazione della delegazione biancorossa è stata, oltre che un’occasione di convivialità, l’opportunità di

ribadire quanto siano importanti per la Benedetto la dimensione del volontariato, l’impegno continuo verso la

comunità centese e la beneficenza: la Sagra del Bue è infatti organizzata dall’Associazione Grande Volontariato

Sociale per i Bambini (GVSB), che ogni anno devolve tutti i guadagni della sagra ai progetti sociali che riguardano i

bambini e le loro famiglie.

L’impegno volontario è, da sempre, uno dei pilastri della Benedetto XIV, che lo riconosce ed applaude: lo dimostra

la presenza, a fianco di coach e dirigenza, delle due figure selezionate tramite il progetto Academy, Marco

Biancardini e Francesco Ricciardi, che collaborano con la Benedetto proprio in modo volontario.

“La dimensione del volontariato è importante per me che sono impegnato nella comunità centese, – ha spiegato

Marco Biancardini – e poterlo fare nella Benedetto, di cui sono tifoso, mi rende ancora più orgoglioso. Essere stato

presente a Corporeno mi rende doppiamente felice perché ho potuto vedere da vicino tutta l’organizzazione che sta

dietro ad un evento di beneficenza così importante come la Sagra del Bue”.

Motivo di grande orgoglio per la Benedetto XIV è la consegna di una targa in proprio pregio, con la motivazione di

“aver portato onore alla città di Cento”, da parte di GVSB; da parte sua, la società biancorossa ha voluto regalare

all’associazione una sopramaglia ufficiale, che è stata consegnata a Carla Resca, rappresentante di GVSB e tifosa

centese, proprio da parte dei volontari Biancardini e Ricciardi, a simboleggiare un legame ancora più stretto tra la

Benedetto XIV e il mondo del volontariato e dell’associazionismo.Il Club Manager Matteo Franceschini ha così commentato: “voglio innanzitutto ringraziare l’associazione GVSB per

l’accoglienza e per la bellissima serata che ci hanno fatto passare. La targa che ci hanno consegnato è una

dimostrazione dell’impegno quotidiano della Benedetto non solo su Cento ma anche sui territori limitrofi e sulle

frazioni, dove la società vuole continuare ad investire per ricoprire un ruolo sempre più importante nel tessuto

sociale di queste comunità e delle persone che le vivono. La presenza di una delegazione della Benedetto alla

Sagra del Bue va quindi in questa direzione e testimonia la volontà della società di impegnarsi per il proprio

territorio, tanto a Cento quanto nei comuni e nelle frazioni limitrofe”.

La Benedetto XIV invita tutti i tifosi biancorossi a recarsi quindi alla Sagra del Bue, i cui prossimi appuntamenti

saranno il 6, 7, 12, 13, 14 e 15 agosto, e ad appoggiare GVSB, che con le proprie donazioni rendicontate in modo

trasparente sul sito web www.associazionegvsb.it è stata negli anni in grado di affermarsi come una importante

fonte di sostegno per diversi progetti sociali del centese e non solo.

