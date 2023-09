CENTO: Il Punto nascita sospeso fino al 31 dicembre prossimo

A seguito del perdurare di criticità di personale, che nei mesi estivi si sono ulteriormente acuite, si rende necessario procrastinare la sospensione dell’attività del Punto Nascita di Cento fino al 31 dicembre prossimo. La decisione è stata presa dalla Direzione Aziendale al fine esclusivo di tutelare la sicurezza delle partorienti e dei nascituri, per i quali non sarebbe possibile garantire la copertura del servizio coi livelli di sicurezza minimi indispensabili.

Purtroppo infatti, nonostante sforzi continui e reiterai per cercare personale, il numero dei medici è diminuito di una unità nel mese di giugno e il personale ostetrico è diminuito di 8 unità su base provinciale. Il personale ostetrico di Cento, inoltre, si caratterizza per un elevato turn-over con picchi mensili anche di 4 sostituzioni, legate a scelte sia personali sia professionali, nonostante siano stati per loro attivati percorsi formativi ad hoc: ciò non consente di acquisire la necessaria expertise per poter lavorare in sicurezza senza affiancamenti.

Si rimarca che non è previsto alcun depotenziamento dell’attività ginecologica, che continuerà ad essere erogata a favore delle cittadine del territorio e delle aree limitrofe, come fatto negli ultimi mesi contribuendo a recuperare interventi pregressi. Si sta al contrario lavorando alla progettazione di nuovi ed ulteriori servizi nell’ambito dei percorsi materno infantili: ad esempio l’attivazione di un ambulatorio pediatrico presso il “Santissima Annunziata” e l’implementazione di un servizio di Ostetrica di Comunità.

