Oro per Vandini, che assieme a Buciuscanu si confermano ai Campionati Giovanili di nuoto

Ai Criteria Femminili, i Campionati Giovanili di nuoto tenuti a Riccione dal 31 Marzo al 2 Aprile, hanno partecipato le due nuotatrici centesi della NS Emilia Maddalena Buciuscanu e Vittoria Vandini, al loro primo anno tra i Categoria.

Buciuscanu e Vandini si confermano nelle loro gare, con la nota di spicco di Vittoria Vandini nei 100 Farfalla, dove si impone col magistrale tempo di 1:03.64 e vince la medaglia d’oro tra le ragazze nate nel 2010.

Le due atlete NS Emilia del gruppo centese hanno gareggiato nelle seguenti prove: Maddalena Buciuscanu nei 200 Rana, 50 e 100 Stile libero, mentre Vittoria Vandini nei 100 Farfalla, 200 Misti, 100 Rana, 50 e 100 Stile libero.

La partecipazione ai Criteria è un traguardo ambito per un giovane nuotatore: i migliori atleti delle diverse categorie provenienti da tutta Italia si sfidano sulle varie specialità e il solo potervi accedere già al primo anno è un grande traguardo. L’edizione di quest’anno ha registrato l’importante numero di quasi 1900 atleti in gara, con un livello di risultati di crescente spessore; la realtà natatoria centese è tra i protagonisti.

Con i Criteria si conclude la prima parte di stagione. Ora il gruppo centese della NS Emilia entra nella preparazione estiva, dove li vedrà impegnati a partire da Maggio ai Campionati a Squadre, mentre a Giugno ci saranno le Qualificazioni Estive in vasca da 50 metri.



Foto 120834: Da sinistra, Maddalena Buciuscanu e Vittoria Vandini , atlete NS Emilia gruppo di Cento Foto 174552: Vittoria Vandini, nuotatrice MS Emilia, medaglia d’oro 100 Farfalla Categoria R1 {anno 2010)

