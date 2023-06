OSPEDALE E STALLI A PAGAMENTO: PEDACI “non sono un modo per fare cassa ma la risposta a diverse esigenze”

Dichiarazioni dell’Assessore Pedaci: La creazione di nuovi stalli di parcheggio a pagamento in prossimità dell’ospedale è il primo passo di un progetto più ampio che vuole dare risposta alle diverse necessità di parcheggio tipiche dei principali frequentatori di quella zona del nostro centro storico.

Ciò sarà possibile grazie all’accordo trovato fra le parti con la mediazione dell’Amministrazione comunale che prevede la definitiva restituzione alla proprietà (AUSL FE) del parcheggio prospicente l’ospedale e il contestuale recupero di gran parte degli stalli a pagamento soppressi (compreso quelli di via Guercino per il cantiere del Teatro) in via della Libertà.

Entro l’estate infatti la necessità dei sanitari di avere una sosta di molte ore potrà trovare una risposta nella proprietà privata di AUSL, e contemporaneamente la possibilità di trovare parcheggio per l’utenza dell’ospedale aumenterà grazie alle cosiddette “strisce blu” che per loro natura sono occupate per un tempo decisamente più breve.

Quindi le modifiche della sosta nell’area dell’ospedale non sono un “modo per fare cassa”, piuttosto costituiscono una risposta seria ed equilibrata alle varie necessità nel rispetto delle differenze.

