CENTO: Ripristino posti letto in Reparto Medicina

Apprendiamo con soddisfazione della disposizione dell’Ausl di Ferrara, per la riattivazione, dopo molti mesi, di 11 posti letto all’Unità Operativa Complessa di Lungodegenza dell’Ospedale di Cento. Ogni riattivazione di posti letto è un arricchimento del servizio che il SS. Annunziata riuscirà ad erogare alla cittadinanza e quindi è da accogliere positivamente, ringraziando quanti si sono prodigati per realizzarla.

Rimane, tuttavia, la questione dei 10 posti letto del Reparto Medicina disattivati nel periodo estivo, dei quali. ad ora. non risultano notizie.

Ricordiamo che in una nota di fine agosto, l’Ausl ferrarese dichiarava che la revisione dell’assetto dei posti letto, a Cento come per tutti gli ospedali della Provincia, “rientra nei piani di rimodulazione delle attività di ricovero nel periodo estivo 2024”. Una manovra “finalizzata a far usufruire a tutti gli operatori dei congedi ordinari dovuti e che vedrà il mantenimento dell’attuale temporaneo assetto dei posti letto fino al 30 settembre”. L’Azienda, infine, ribadiva che “ non vi è alcun taglio in atto presso l’Ospedale di Cento ”.

Ora, si chiede, alla luce di queste dichiarazioni, che fine faranno i 10 posti letto al servizio di Medicina disattivati a inizi di questa estate, in quanto hanno una funzione molto diversa da quelli che saranno riattivati in Reparto Lungodegenza e non possono, quindi, essere equiparati in nessun modo.

Riponiamo, dunque, la piena fiducia nell’Ausl di Ferrara perché mantenga gli impegni presi, nella dichiarazione sopracitata, di non effettuare tagli al SS. Annunziata, cosa che sarebbe tale nel caso i 10 posti letto di Medicina non dovessero essere al più presto riattivati.

Cittadini in Soccorso al Pronto Soccorso di Cento

