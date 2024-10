BONDENO: disturba i clienti di un bar ed aggredisce i Carabinieri intervenuti: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, a Bondeno, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in un bar del centro dove un cliente era diventato molesto ed infastidiva gli altri clienti che esasperati hanno chiamato il 112.

All’arrivo della pattuglia, l’uomo un 68 del posto conosciuto alle forze dell’ordine, durante le fasi del controllo ha tentato di colpire con schiaffi e pugni i carabinieri intervenuti prima di essere immobilizzato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Su disposizione del PM di turno presso la Procura della Repubblica di Ferrara, l’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Terre del Reno e stamattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Ferrara che ha convalidato l’arresto.

COMACCHIO (FE) – Lido di Pomposa: perseguita l’ex compagna: arrestato dai Carabinieri.

Nel pomeriggio di oggi, i Carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi hanno tratto in arresto un 52enne pregiudicato della zona, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ferrara per il reato di atti persecutori commessi nei confronti della ex compagna.

L’uomo, dallo scorso mese di maggio, con le sue continue condotte vessatorie e moleste, aveva indotto l’ex compagna a vivere in un vero e proprio stato di paura e ansia, costringendola a cambiare abitudini di vita. Controllo costante del telefono, controllo delle frequentazioni e delle amicizie della donna, scenate violente di gelosie sono solo alcuni dei comportamenti che sono stati contestati all’uomo attraverso i numerosi interventi dei Carabinieri e l’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ferrara.

L’uomo non accettava infatti la fine della relazione sentimentale e continuava a chiamare ed inviare messaggi alla donna. In un caso l’aveva raggiunta in un esercizio commerciale offendendola e rivolgendosi con toni minacciosi anche alle amiche presenti ed al suo datore di lavoro.

L’indagato, il quale era già sottoposto dal 27 settembre scorso alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dopo essere stato arrestato dai Carabinieri di Lido degli Estensi per essersi presentato sotto casa di un pregiudicato della zona minacciandolo di morte con una mannaia bisturi ed acido muriatico, è stato quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Ferrara a disposizione dall’Autorità Giudiziaria.

