In merito alla nota del Comitato, relativa alla situazione dei posti letto presso l’Ospedale di Cento, l’Azienda precisa quanto segue:

In linea generale va ricordato che il numero di posti letto di un ospedale o di un servizio non rappresenta un indicatore di qualità. I parametri relativi al numero di posti letto ospedalieri in rapporto alla popolazione residente non sono, peraltro, immutabili nel tempo, devono bensì attagliarsi alle mutevoli esigenze di salute della cittadinanza che dipendono anche da cause socio-anagrafiche.

Basti pensare ai Decreti ministeriali 70/2015 e 77/2022 che hanno ridisegnato la sanità italiana valorizzando la medicina del territorio in modo da creare percorsi e servizi in grado di rispondere sempre più puntualmente a tali mutevoli esigenze in un’ottica di sostenibilità del sistema.

Rispetto alle preoccupazioni specifiche espresse dal Comitato si chiarisce a seguito di un’attenta analisi dei bisogni è stato valutato che l’attivazione di 11 posti letto di Lungodegenza, in sostituzione di 10 posti letto di Medicina, cui si aggiunge l’attivazione di 5 posti letto presso la Cardiologia, fosse maggiormente utile per rispondere alle esigenze della popolazione residente.

Non vi è dunque alcun taglio in atto presso l’Ospedale di Cento, che anzi, numericamente, ha attualmente a disposizione più posti letto rispetto al passato.

