CENTO: Servizio di contrasto all’immigrazione clandestina della Stazione Carabinieri e della Polizia Locale di Cento, cinque cittadini extracomunitari deferiti in stato di libertà

Prosegue l’attività di controllo dei Carabinieri di Cento dei casolari in stato di abbandono che, spesso, divengono rifugio di persone prive di un alloggio e, se stranieri, consentono loro di trovare un domicilio dove proseguire la permanenza da irregolari sul territorio nazionale.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Cento, coadiuvati da personale della Polizia Locale, hanno ispezionato la vasta area e gli immobili presenti nel sito della ex “SIM BIANCA”.

Sono stati individuati, all’interno di quegli immobili, cinque cittadini di nazionalità senegalese e marocchina, di età compresa tra i ventiquattro e cinquantaquattro anni.

Nessuno di loro aveva diritto o titolo per trovarsi in quei luoghi pertanto sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, per invasione di edifici.

Accompagnati dai Carabinieri presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Cento, con l’ausilio di personale della Polizia Locale di Cento, sono stati identificati e si è proceduto ad approfondire i controlli sul loro conto.

È emerso che due di loro erano regolarmente presenti sul territorio nazionale.

Per gli altri è invece scattata la denuncia per uno di loro di ingresso illegale in Italia e gli altri per inosservanza al provvedimento del questore di allontanarsi dello Stato Italiano.

