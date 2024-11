CENTO: Torna la ‘Sagra della Castagna’

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

Castagne e la farina da esse ricavata…. questo il principale elemento che i volontari della Pro Loco di Cento porteranno in Piazza

del Guercino, Domenica 10 Novembre, in occasione della FESTA DELLA CASTAGNA 2024.“è una tradizione cui non possiamo assolutamente rinunciare” così, Daniele Rubino, Presidente dell’Associazione che da

oltre 20 anni porta in piazza una festa che profuma, oltre che di ottime ricette, anche di centesità

…”si perché – prosegue

Rubino –

la nostra è una festa che parte dalla storia di questa comunità…una storia fatta di povertà ed, al contempo,

grande dignità perché….se le guerre mondiali sono state indubbiamente delle tragedie, chi le ha vissute, in queste zone,

si è rimboccato le maniche e cercato di migliorare la propria vita dimenticando la tragedia vissuta anche,,,,in cucina”

La farina di Castagne, un tempo, era il materiale povero che sostituiva la farina bianca e lo zucchero e

…”noi, impegnati da

sempre a garantire e mantenere vive le nostre tradizioni, amiamo portare, almeno una volta all’anno, nella nostra

piazza i tradizionali piatti centesi fatti a base di farina di castagne”….sarà così anche quest’anno perchè, dalle ore 10.00,

saremo in grado di sfornare ciacciari, mingona, mistocchine e, grazie al gemellaggio con i castagnari di Castel del Rio,

l’incredibile falò con le caldarroste cotte al momento.

Non mancherà, come ormai da tradizione consolidata, l’abbinamento con il mercato straordinario del Mercato della Versilia: un

tocco di moda made in italy portato dagli ambulanti di Forte dei Marmi che ci affianca da anni a completare una festa

decisamente piacevole da vivere e…gustare!

