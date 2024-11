Coach Di Paolantonio ha parlato della partita di domenica, contro Brindisi:

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

“Brindisi è una squadra costruita con obiettivi diametralmente opposti ai nostri. Hanno avuto una partenza a rilento a causa di vicissitudini legate ad infortuni, infatti hanno due giocatori del quintetto fuori, sono dovuti tornare sul mercato, qualche altro acciacco che non ha permesso loro di trovare continuità. In una delle prestazioni più convincenti ha vinto largamente con una avversaria di valore come Forlì. Non dobbiamo farci ingannare dalla loro classifica. Noi pensiamo a noi stessi, dobbiamo assolutamente fare un passo in avanti come stiamo facendo in allenamento, sia per il valore dell’avversario, sia per l’assenza di Carlos, Sperduto sta rientrando nel gruppo, Benvenuti ha subito un colpo a Cantù negli ultimi minuti, ma speriamo di essere al completo per domenica. Dovremo provare a mettere tutto quello che abbiamo in campo per 40’, lottando su ogni pallone e combattendo come una squadra, aiutati dal nostro pubblico che non ha mai fatto mancare il suo sostegno e gli dobbiamo una prestazione di valore.”

Anche Vittorio Nobile ha rilasciato una breve dichiarazione sulla prossima sfida:

“Brindisi è una squadra che al completo è costruita per vincere il campionato. Adesso sono in una situazione difficile e noi dobbiamo essere bravi a sfruttare il loro momento negativo. Sicuramente per noi sarà fondamentale la spinta del nostro pubblico e il gioco di squadra che giorno dopo giorno alleniamo duramente in campo sia in attacco che in difesa cercando di arginare le loro forti individualità.”

