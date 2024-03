CENTO: Trentasettenne arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile per rapina e maltrattamenti in famiglia

Obiettivo: stupire!

I droni possono catturare video e immagini dinamici e illustrativi che mostrano la portata e il contesto scenico del tuo evento. Offrono prospettive uniche delle bellissime località in cui le persone scelgono di essere protagoniste. È un modo fantastico per sfruttare appieno lo splendido spazio che hai scelto contact: https://www.drone-filmaker.it/

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cento hanno tratto in arresto un trentasettenne di origini straniere, ritenuto responsabile dei reati di rapina e maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, noto ai Carabinieri della Compagnia di Cento per i suoi precedenti di polizia, da un po’ non era più stato visto in giro per il centro cittadino. La cosa ha insospettito i militari, che hanno ritenuto che lo stesso potesse essere destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Nella mattinata del 18 marzo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile lo hanno notato girare per le vie di Cento e hanno, quindi, deciso di procedere al suo controllo.

Dagli accertamenti è infatti emerso che la Procura della Repubblica di Ferrara aveva emesso a suo carico un provvedimento per l’esecuzione di pene concorrenti, in quanto condannato alla pena complessiva di anni sette di reclusione, poiché condannato per rapina e maltrattamenti in famiglia, reati commessi nel 2018 e nel 2019.

Per quanto accertato, l’uomo è stato condotto presso gli uffici dell’Aliquota Radiomobile dove gli è stato notificato il provvedimento e, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Ferrara.

Mi piace: Mi piace Caricamento...