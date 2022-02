PIEVE DI CENTO: Consegnate le chiavi agli assegnatari degli appartamenti della palazzina Acer di via delle Mondine

Questa mattina, mercoledì 9 febbraio, sono state consegnate le chiavi agli assegnatari degli appartamenti della palazzina Acer di via delle Mondine.

Il sindaco Luca Borsari ha dichiarato “Ci eravamo lasciati in quella splendida giornata in cui abbiamo tagliato il nastro di questo bellissimo edificio che ospita 13 appartamenti: 8 alloggi popolari, che si aggiungono al patrimonio di case comunali assegnate tramite graduatoria secondo Legge regionale, e 5 appartamenti messi a disposizione ad affitto calmierato mediante uno specifico e apposito bando. Da quel giorno sono state ultimate tutte le procedure formali di chiusura dei lavori e soprattutto sono state concluse le prime procedure di assegnazione. Oggi finalmente questo edificio prende davvero vita ed inizia ad essere abitato. Questo per noi è il giorno in cui tutti gli enormi sforzi compiuti insieme a ACER Bologna – Azienda Casa dell’Emilia-Romagna e all’Ufficio Casa dell’Unione Reno Galliera, tutte le difficoltà superate insieme, trovano la più grande soddisfazione e raggiungono il vero obiettivo che da anni le Amministrazioni Comunali susseguitesi negli ultimi 15 anni si erano prefissate. Oggi consegniamo le chiavi di casa a delle famiglie dando loro una enorme gioia ma anche una grande responsabilità: siamo certi che sapranno abitare e custodire con cura un bene così prezioso che la loro Comunità gli ha consegnato.”

“Oggi abbiamo certamente raggiunto un altro grande e tanto atteso obiettivo. Ma in un certo senso più che un traguardo è un “inizio”: abbiamo infatti già in programma di avviare un lavoro ed un percorso attraverso cui desideriamo accompagnare gli inquilini di questa bellissima palazzina a vivere insieme un bene comune, andando quindi anche oltre alla sola idea di avere una abitazione” ha concluso l’assessore alle politiche sociali e abitative Milena Bregoli.

