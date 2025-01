Cento- Verona: grande prestazione sui due lati del campo e vittoria convincente della Sella per 83-76 – il video di Matteo Obinu sul canale youtube

Per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A2 Old Wild West, alla Baltur Arena arriva la Tezenis Verona, squadra che milita nelle zone alte della classifica e che nelle ultime cinque partite ha messo a segno quattro vittorie, battendo anche la prima della classe Rimini. La Sella Cento proverà a dare continuità alla vittoria ottenuta durante il turno infrasettimanale sul campo di Piacenza, la prima fuori casa per i centesi, anche se dovrà ancora fare i conti con le assenze di Delfino, Sperduto e Tamani Georges.

Nei primi minuti di gioco sono le difese a farla da padrone, pochi canestri, tante palle perse e tiri forzati. Verona imposta subito un ritmo alto e frenetico a cui la Benedetto si adatta e con la tripla di Davis va avanti nel punteggio (7-5). Cento si carica di falli e allora Verona prova a scappare via: nella seconda metà del periodo la partita si infiamma e le percentuali al tiro si alzano, una palla persa sanguinosa di cento consente a Verona di realizzare due punti facili e nell’azione successiva la tripla di Copeland vale il +7 (9/16) che costringe coach Di Paolantonio al time out. Rinvigorita dalle parole del coach, la Benedetto torna in partita (19-22) grazie a due triple consecutive di Graziani, appena entrato dalla panchina.

Il primo quarto si chiude 21-24 per Verona e fa presagire una partita molto più combattuta del previsto.

Nel secondo periodo la Sella Cento ha l’occasione per superare gli avversari ma non sfrutta i liberi a disposizione. Allora ci pensa Davis: il numero 21 si carica la squadra sulle spalle, conduce un attacco ora prolifico e una difesa sempre aggressiva. Cento passa in vantaggio sul 28-26, ma la Scagliera Verona rimane in partita. Si va avanti punto a punto, con sorpassi e contro sorpassi.

Viceversa, rispetto al primo quarto, nel secondo è Verona che si carica di falli e concede tanti viaggi in lunetta a Cento che non li sfrutta al meglio ma con un’ottima presenza a rimbalzo offensivo torna avanti 39-37 grazie alla schiacciata di Alessandrini.

L’ex di giornata Mattia Palumbo riporta avanti i suoi che mantengo il vantaggio fino all’intervallo 41-44.

Mentre Di Paolantonio parla con i suoi giocatori, i “The Wine Barrels” si esibiscono al centro del campo e tengono alto il morale dei tifosi della Baltur Arena.

Il parziale di 4/0 per Verona all’inizio del terzo quarto spegne per un attimo l’entusiasmo creato dal duo musicale. Con qualche azione di ritardo Cento torna dallo spogliatoio e ritrova il ritmo partita: contro-parziale di 7/0 e vantaggio per 49-48 allo scoccare dei 5 minuti sul cronometro del terzo periodo.

La Benedetto muove bene la palla in attacco e la terza tripla di Graziani costringe coach Ramagli a chiamare a raccolta i suoi. Dopo l’interruzione di gioco è ancora Cento a condurre il gioco con Berdini che guida l’attacco Centese e porta i suoi a +5. Verona non molla ma non riesce a pareggiare i conti: Cento chiude il terzo quarto avanti 60-57.

La Benedetto inizia bene anche l’ultimo parziale con il canestro dall’angolo di Nobile e il coast-to-coast di Davis che realizza e subisce il fallo.

Graziani chirurgico dai 6,75, quarta bomba di serata e +8 per la squadra di casa. La Tezenis Verona prova a rientrare in partita, torna a meno quattro ma la tripla di Nobile e la palla rubata di Berdini che scaturisce un fallo antisportivo (due liberi realizzati e possesso) permettono a cento di andare a +9 quando mancano 2 minuti alla fine della partita.

Cento difende con tutto quello che ha e riesce a rimanere avanti fino alla fine: è vittoria, con il punteggio di 83-76. Seconda vittoria consecutiva, due punti fondamentali in chiave salvezza e che fanno bene al morale della squadra visto l’ottimo gioco dimostrato.

Conferenza stampa

La Sella Cento si prende anche i complimenti da parte del Coach di Verona Ramagli: “complimenti a Cento, ha giocato una grande partita. Con voglia e desiderio ha portato a casa il risultato. Hanno giocato bene trovando tanti interpreti diversi. Noi dobbiamo essere più duri e competitivi”.

Tanta soddisfazione per coach Di Paolantonio che dichiara “dobbiamo provare a giocare le nostre partite, consapevoli dei nostri limiti ma mettendo in mostra i nostri pregi.

Continuare a prendere fiducia dal lavoro quotidiano e ora anche dalle vittorie sul campo”.

Nel prossimo turno di campionato la sella Cento sarà ospite al Pala Asti per sfidare il Basket Torino.

