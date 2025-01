Shinsen: Protagonista ai Campionati Italiani di Ju Jitsu

La Shinsen Academy si conferma una delle realtà sportive più competitive nel panorama italiano del Ju Jitsu, grazie agli straordinari risultati ottenuti ai Campionati Italiani, che si sono svolti dal 17 al 19 gennaio 2025 presso il Pala Pellicone, situato all’interno del Centro Olimpico Federale di Ostia Lido.

L’evento, che ha visto la partecipazione di quasi 600 atleti provenienti da tutta Italia, ha segnato un record di presenze per il Ju Jitsu nazionale, a testimonianza della crescita e del successo di questa disciplina nel nostro paese.

Risultati di eccellenza

Gli atleti della Shinsen Academy hanno brillato su uno dei palcoscenici più prestigiosi, portando a casa titoli, medaglie e piazzamenti di rilievo:

Stella Caniglia e Mia Natalini (Sant’Agostino) hanno conquistato il titolo di Campionesse Italiane nella categoria Under 14 femminile, specialità Duo System.

Altea Selvatici e Valeria Capacchione (Poggio Renatico) hanno vinto il bronzo assieme a Stella Di Pietro e Miriam Viola (Altedo) nella stessa categoria, confermando la forza e il talento delle giovani atlete.

e (Altedo) nella stessa categoria, confermando la forza e il talento delle giovani atlete. Alice e Alessandro Raggio (Altedo) hanno ottenuto il bronzo nel Duo Misto, mentre Giulio Abis (Altedo) ha conquistato un’altra medaglia di bronzo nel combattimento.

Piazzamenti nella top 10:

Giovanni Visentini e Asia Cavazzini (Migliarino),

Viola Guitti e Eleonora Buontempo (Lagosanto),

Sofia Vacca e Sara Fabiani (Pieve di Cento).

Questi risultati hanno permesso alla Shinsen Academy di classificarsi al 4° posto nella classifica del Duo System assoluto, su un totale di 54 associazioni presenti alla competizione.

Un metodo vincente

“La forza della nostra squadra sta nella possibilità di offrire agli atleti la libertà di allenarsi in tutti i dojo, sia in provincia che fuori, a seconda delle loro disponibilità,” ha dichiarato Michele Vallieri, direttore tecnico della Shinsen Academy. “Questo approccio garantisce un continuo scambio di esperienze, che arricchisce la preparazione tecnica e umana dei ragazzi.”

Tecnici e staff

Il successo della Shinsen Academy è il risultato di un lavoro di squadra che coinvolge atleti, tecnici e accompagnatori. Durante la trasferta a Ostia, i ragazzi sono stati supportati da un team di professionisti composto da:

Michele Vallieri, direttore tecnico,

Rian Di Pietro, responsabile di trasferta,

Alberto Gambetta (Lagosanto),

Elisa Mantovani (Migliarino).

Uno sport in crescita

Con quasi 600 partecipanti, i Campionati Italiani di quest’anno hanno rappresentato un momento storico per il Ju Jitsu, mettendo in luce il crescente interesse verso questa disciplina. La Shinsen Academy, con i suoi risultati e il suo impegno, si conferma un punto di riferimento per lo sviluppo del Ju Jitsu e per la promozione dei valori dello sport come rispetto, disciplina e lavoro di squadra.

