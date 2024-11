Coach Di Paolantonio ha parlato dell’infrasettimanale contro Cremona, alla Baltur Arena, mercoledì ore 20:30

“Questo campionato ci mette davanti a ritmi davvero serrati, valutiamo le condizioni dei ragazzi, dopo una partita molto dispendiosa al termine di una settimana molto dispendiosa, sia dal punto di vista fisico per il carico delle partite, i corpi degli avversari e la durezza di queste sfide, sia dal punto di vista mentale perché avevamo due partite in casa a cui tenevamo parecchio. Dobbiamo gestire le risorse reintegrando piano piano Carlos nelle rotazioni. Vedremo come starà e valuteremo se reintegrarlo in partita. Faticato contro Piacenza anche per la grande voglia che c’era di fare risultato e le caratteristiche di Piacenza ci hanno messo in difficoltà nell’entrare in ritmo e trovare le giuste spaziature. Quando abbiamo fatto il nostro gioco, quello che abbiamo preparato, come per esempio attaccare le loro ali abbiamo avuto vantaggi. Domani dovremo essere bravi a riuscire ad essere costanti sui 40’, fare le nostre cose a prescindere dall’avversario. Siamo in crescita, dobbiamo ripartire da quest’ultima settimana che ci ha dato la consapevolezza che il percorso intrapreso è giusto, dobbiamo continuare ad essere positivi per mettere un altro mattone.”

