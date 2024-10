Coach Di Paolantonio ha preso parola per quanto riguarda la delicata trasferta al Paladozza:

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

“Valuteremo negli allenamenti di oggi le condizioni dei ragazzi. Sicuramente giocare tutte queste partite non aiuta il recupero, ma è uguale per tutti, lo sapevamo, e va bene così. I miglioramenti che dobbiamo avere passano dal lavoro quotidiano in palestra. Siamo ancora nel pieno del nostro percorso di crescita come squadra e dobbiamo assolutamente migliorare, ma sempre in questa direzione, seguire con fiducia la strada intrapresa, con tranquillità, perché il campionato è lunghissimo. Sono convinto che il lavoro paga e dobbiamo continuare a lavorare bene come sappiamo fare. Ci aspetta un’altra partita difficilissima, su uno dei campi più difficili d’Italia. Dobbiamo puntare sugli stimoli di competere contro una squadra molto forte, il fatto di tornare subito in campo aiuta, possiamo resettare e ripartire per quanto riguarda l’ultima sconfitta, ma non sotto il piano del lavoro.”

Lorenzo Benvenuti, inoltre, ha rilasciato una breve dichiarazione per la partita di domani:

“Giocheremo in un atmosfera che non ha certo bisogno di presentazioni, contro una squadra che ha ritrovato ritmo nelle ultime due partite e che vorrà sicuramente fornire una prova solida di fronte al proprio pubblico. Dal canto nostro invece veniamo da 3 sconfitte di fila dove sono stati principalmente i nostri errori a penalizzarci. Andiamo a Bologna con la nostra sfacciataggine per cercare di limare quegli errori, giocare la nostra partita e provare a vincerla.”

