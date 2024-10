“PASSIONE MUSICA 2024” contest di Band emergenti

Open Space Auditorium Pandurera

giovedì 17 e venerdì 18 ottobre p.v. ore 21

proclamazione vincitore venerdì 25 ottobre p.v.

Fondazione Teatro G.Borgatti. Cento, Pandurera

Tutto pronto per il Contest rivolto alle band emergenti “PASSIONE MUSICA 2024” che si terrà giovedì 17 e venerdì 18 ottobre p.v. dalle ore 21, presso l’open space dell’Auditorium Pandurera di Cento, luogo dal taglio giovane e moderno tra punto ristorazione, spazio biblioteca ed effettistica urban stage.A contendersi il premio finale (la partecipazione al festival estivo LA BELLA STAGIONE) saranno:

Giovedì 17 ottobre

Kind Of Knowledge

Formazione composta da voce, basso, batteria e tastiera che porta musica dal rock-pop al funk, dagli anni 60 ad oggi

Chiara Resca, voce

Federico Gallerani, chitarra

Nicolò Roncarati, tastiera e sax

Andrea Lambertini, basso

Filippo Venturi, batteria

Towanda

Generi r&b/soul, funk, pop. Gruppo neoformato che nasce inizialmente dall’incontro di alcuni studenti della scuola di musica Fra Le Quinte di Cento, che dopo un concerto scolastico ben riuscito decidono di formare una band per suonare insieme. Il gruppo raggiunge rapidamente la formazione stabile di 6 elementi e inizia a esplorare diverse sonorità, dal funk di Stevie Wonder ai generi più smooth ed emozionali di Sade e Teddy Swims.

Bianca Resca, voce

Gabriele Zaffoni, chitarra

Filippo Maver, sax

Tito Barbieri, tastiera

Davide Galloni, basso

Tommaso Zanella, batteria

Venerdì 18 ottobre

Moho

Moho, gruppo che propone brani inediti dalle atmosfere neosoul, jazz e bossa nova. Brani che uniscono momenti di improvvisazione, cambi di ritmo, in un’atmosfera in coinvolgente e in continuo mutamento.

Maria Francesca Melloni, voce e tastiera

Emanuele Zaniboni, batteria e percussioni

Austin

Noi siamo gli “Austin”, suoniamo principalmente brani country/pop, suoniamo insieme da circa 3 anni ormai e la nostra passione per la musica ci unisce sempre di più e ci invoglia a fare sempre di più. Abbiamo già suonato in svariate feste e locali come all’apertura della sala prove di Dodici Morelli, ad alcune feste svolte a dosso, anni fa abbiamo anche aperto il concerto ad una band a Settembre Centese, al Bunker di Decima e tanto altro ancora

Samuele Borgatti, voce e chitarra

Leonardo Malaguti, basso e voce

Francesco Perboni, batteria

Quattro Quarti

Genere musicale: rock, siamo quattro giovani appassionati di musica che stanno iniziando a fare le prime esperienze live

Giulia Vancini, voce

Balboni Filippo, chitarra

Thomas Harris, basso

Luca Oppi, batteria

Le serate sono ad ingresso libero.Le band in gara saranno giudicate da una giuria di esperti del settore e dal pubblico presente.

La band vincitrice sarà proclamata venerdì 25 ottobre p.v. al termine del concerto ad ingresso libero ” Joe Cocker Celebrate Tribute 2024“.

Sul palco Marco Balboni, Umberto Vaccari, roger Parmeggiani, marco Barbieri, Roberto Rabboni, Gianluca Masetti, Stefano caleffi, Denis Biancucci, Simone Garutti, Miriam Mazzanti, Ali balan, Giovanna Staiano.

