Casumaro e Reno Centese: trasferita la sede dei seggi elettorali n. 26, 27 e 28

‘Si informano i cittadini residenti nelle frazioni di Casumaro e Reno Centese che l’Amministrazione Comunale ha trasferito la sede dei seggi elettorali n. 26, 27 e 28.

Il Seggio 26, con ubicazione attuale al Circolo Sportivo di Reno Centese in Via della Posta 19 A, avrà nuova ubicazione alla Palestra della Scuola Primaria in via Chiesa 126.

I Seggi 27 e 28, con ubicazione attuale al Centro Sportivo di Casumaro in Via Boschetti 21, avranno nuova ubicazione alla Delegazione di Casumaro in via dei Donatori Di Sangue 1.



I cittadini interessati, ossia gli elettori delle sezioni n. 26, 27 e 28, riceveranno, a partire dal mese di Ottobre 2024, una lettera contenente l’etichetta adesiva da apporre sulla tessera elettorale di ogni componente della famiglia.

L’etichetta riporta l’indirizzo delle nuove sedi di seggio dove recarsi a votare.

Si precisa che l’utilizzo della Palestra della Scuola Primaria di Reno Centese non comporterà la sospensione delle attività didattiche durante le operazioni di votazione, pertanto la scuola rimarrà sempre aperta in occasione di qualsiasi tornata elettorale.

Queste modifiche sono state apportate in una chiave di miglioramento dello svolgimento delle operazioni di voto, sia per i cittadini sia per il personale di seggio e delle Forze dell’Ordine.

La nuova ubicazione dei seggi elettorali 26, 27 e 28 di Casumaro e Reno Centese permetterà una migliore accessibilità alla cittadinanza, in locali più consoni allo svolgimento delle operazioni di voto.

L’Ufficio Elettorale resta a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento in merito.’

