CODIGORO E MESOLA: controlli straordinari dei carabinieri con i reparti speciali NAS e NIL, sanzioni per irregolarità sul lavoro e segnalazioni all’AUSL. Rintracciato straniero colpito da ordine di cattura

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Comacchio, unitamente al Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Ferrara e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) di Bologna, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio finalizzato soprattutto al contrasto di reati e violazioni sui luoghi di lavoro.

I controlli hanno interessato anche una casa famiglia della zona ove sono state accertate violazioni amministrative legate al numero di ospiti presenti, alla carenza di personale infermieristico e all’inadeguatezza degli ambienti per la conservazione dei medicinali. Tali irregolarità sono state segnalate all’A.S.L. di Ferrara per i provvedimenti di competenza. Sono state elevate nel complesso sanzioni amministrative per un importo di oltre di 5.000 euro.

Nell’ambito di tali controlli del territorio, i Carabinieri di Mesola hanno rintracciato un cittadino straniero, da anni residente a Mesola, colpito da un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Ferrara.

L’uomo dovrà scontare la pena della reclusione di oltre 3 anni per reati di estorsione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale commessi tra il 2021 e 2022 a Mesola. L’arrestato è stato condotto, subito dopo le formalità del caso, presso la Casa circondariale di Ferrara.

GORO: il neo eletto consiglio comunale dei ragazzi in visita alla Stazione dei Carabinieri.

Un’esperienza unica e istruttiva quella vissuta dal neoeletto Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) di Goro, composto da 11 studenti della scuola media “Alessandro Manzoni”, tra cui la giovane “sindachina”, che ha guidato i suoi compagni in una visita alla Stazione dei Carabinieri di Goro, accompagnati dalla Sindaca Marika Bugnoli e dall’assessore Daniela Mangolini.

Ad accogliere i giovani rappresentanti, la mattina del 28 gennaio scorso, è stato il Tenente Lucilla Esposito, Comandante della Compagnia Carabinieri di Comacchio e il Maresciallo Marcella Alloni, Comandante della Stazione di Goro, insieme al Car. Agnese Miselli e al Car. Giacomo Ceccarelli, che hanno illustrato loro le molteplici attività svolte dai Carabinieri per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

Durante l’incontro, i ragazzi hanno scoperto cosa accade dietro le 5^ di una Stazione dei Carabinieri, un luogo che non è solo il cuore operativo delle attività di prevenzione e controllo, ma anche uno spazio di vita quotidiana per gli uomini e le donne dell’Arma. La visita ha incluso non solo gli uffici e le aree operative, dove vengono gestite denunce, controlli e interventi, ma anche gli spazi dedicati alla vita in comune, come le camerate e la cucina, luoghi dove i Carabinieri riposano e condividono momenti di socialità dopo turni di lavoro spesso intensi.

La Stazione dei Carabinieri infatti rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio ma è anche un punto di riferimento per i cittadini, che devono sentirsi sempre accolti e ascoltati. Le attività non si limitano al contrasto dei reati, ma si estendono alla costruzione di un rapporto di fiducia con la comunità e con le istituzioni locali, come il Comune e il sindaco.

Il rapporto tra i Carabinieri e le istituzioni locali è stato un tema centrale dell’incontro. E’ stato sottolineato quanto sia importante la collaborazione con l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, per affrontare insieme le sfide del territorio. Proprio per questo, i giovani consiglieri sono stati incoraggiati a considerarsi parte attiva della comunità, contribuendo con le loro idee e iniziative a migliorare la vita a Goro.

I ragazzi, curiosi e attenti, hanno posto molte domande, scoprendo come l’Arma dei Carabinieri sia impegnata non solo nella lotta contro i reati, ma anche in attività di prevenzione, educazione e vicinanza ai cittadini.

La visita si è conclusa con un momento conviviale e un piccolo dono da parte dei Carabinieri, un quaderno e una penna, dove annotare le proposte che gli 11 studenti intenderanno rappresentare nel corso del loro mandato.

I giovani rappresentanti del CCR hanno ringraziato i carabinieri per la calorosa accoglienza e per l’importante lavoro che svolgono ogni giorno, consegnandogli una poesia e un disegno che verrà custodito con cura ed esposto all’interno degli uffici della Stazione.

Infine anche il Sindaco ha voluto ringraziare i Carabinieri: “La prima uscita ufficiale del Consiglio Comunale dei ragazzi è avvenuta presso la stazione dei Carabinieri di Goro. Ringrazio il Comandante Esposito ed il Comandante Alloni per aver aperto le porte della caserma ed aver accolto i ragazzi. Un’esperienza emozionante ed un momento di crescita per i nostri giovani cittadini che si sono trovati a riflettere e comprendere quanto importante e fondamentale sia il servizio svolto dalle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza del territorio e della comunità.”

Questa iniziativa non solo ha permesso agli studenti di comprendere meglio il ruolo dei Carabinieri, ma ha anche rafforzato il legame tra le nuove generazioni e le istituzioni, seminando i valori di legalità, rispetto e collaborazione che sono alla base di una comunità unita e sicura.

Mi piace: Mi piace Caricamento...