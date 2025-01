BASKET: Le parole di Andrea Cotti prima della trasferta del Pala Radi

“Col terzo miglior attacco del campionato dietro a Udine e Rimini, troviamo una squadra affamata e arrabbiata per la sconfitta arrivata all’ultimo secondo qualche giorno fa a Cividale.

Cremona oggi ha due punti in più di noi in classifica e ricopre il quindicesimo posto, Coach Luca Bechi guida un roster che sa sia giocare una pallacanestro sfacciata correndo il campo, è la formazione che gioca più possessi in A2, sia giocare a difesa schierata, presentando un sistema offensivo con tante opzioni e che può trovare un protagonista differente ad ogni partita. Rispetto al match di andata, hanno sostituito Isiah Brown accasatosi a Brindisi, inserendo Ivan Almeida che, proprio da Brindisi, era stato chiamato per sopperire all’assenza di Mark Ogden, in questo modo hanno aggiunto taglia e atletismo che gli permette anche di essere tra le squadre piu’ pericolose in area e di catturare 11 rimbalzi offensivi di media. Molto probabilmente infatti, due aspetti fondamentali da tenere in considerazione per competere a Cremona potrebbero essere proprio il controllo del ritmo e la battaglia a rimbalzo e dovremo essere bravi e concentrati a cavalcare il nostro buon momento. Le tre vittorie con Piacenza, Verona e Torino ci hanno dato energia e consapevolezza di chi siamo, il rientro di Carlos Delfino ci ha consentito di allungare le rotazioni e ha aggiunto tanto a livello di qualità e leadership, che ci ha permesso di riaprire la partita contro Rieti. La stanchezza del turno infrasettimanale si fa sentire e l’infermeria lavora sempre a pieno ritmo, ma non possiamo fermarci, il cammino è ancora lungo e noi vogliamo essere pronti..”

