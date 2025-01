DAVIDE GUGLIELMINO:” LA CENTESE E’ UNA PASSIONE CONTAGIOSA!”

🔹 Il Vicepresidente e membro della famiglia del Main sponsor G&G Costruzioni, racconta il momento della squadra, il sogno Coppa, il settore giovanile in crescita e… un salto di categoria che nessuno nomina, ma tutti sognano!

1. Vicepresidente, come sta? Come va alla Centese?

“Benissimo! Qui c’è entusiasmo e tanta voglia di crescere. La Centese non è solo calcio, è un progetto sano che unisce, costruisce e coinvolge”

2. Siete ai quarti di Coppa e si spera di poter giocare al G&G Stadium. Che ne pensa?

“La Coppa è un grande obiettivo, vincerla significherebbe molto anche per un eventuale ripescaggio. Giocarla al G&G Stadium sarebbe bello, ma la questione dell’illuminazione per le partite serali è in mano all’amministrazione comunale. Noi siamo pronti a dare tutto, ovunque sia!”

3. Il settore giovanile continua a crescere ed è sempre più il fiore all’occhiello della Centese.

“È il cuore pulsante del club. Grazie alla sinergia con il Decima Calcio, abbiamo strutture fantastiche e presto arriverà anche il nuovo sintetico al Parco del Reno. Il bello è vedere bambini e famiglie vivere il calcio con passione, impegno e divertimento.”

4. C’è qualche giovane del settore giovanile di cui andate particolarmente orgogliosi?

“Non parlo di singoli perché tutti danno il massimo. Ma è bello vedere ragazzi cresciuti con noi fin da piccoli esordire in prima squadra. D’Aniello, Fabbri, Grandi, Parola, Grygiel, Flores solo per citarne alcuni, mentre alcuni hanno gia’ spiccato il volo verso squadre professionistiche.

Ma quello che conta e’ che dietro di loro c’è un movimento che sta facendo passi da gigante, mettendo al primo posto la scuola, la disciplina e il divertimento.”

5. Come si trova con il Presidente e gli altri membri della società?

“Un disastro! Scherzo, ovviamente. Siamo un gruppo di amici che condivide un sogno. Ogni tanto ci scorniamo, ma sempre con passione e per il bene della Centese. Viviamo questa avventura con entusiasmo e divertimento, ed è questa la nostra forza.”

6. Siete ai ridosso dei play-off . Sia sincero, un pensiero sul salto di categoria?

“Chi ci pensa? Noi lavoriamo, sudiamo e diamo tutto. Il gruppo squadra sa di dovere dare il massimo ogni giorno, con tutto l’impegno possibile. Poi… mai dire mai! La storia è piena di belle favole, magari ne stiamo scrivendo una anche noi!

Grazie Vice Presidente, in bocca al lupo!!

