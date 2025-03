CODIGORO (FE). Compie atti osceni a bordo di un treno davanti a studenti: denunciato 45enne disoccupato

E’ successo lo scorso 10 marzo sulla tratta ferroviaria Ferrara – Codigoro a bordo di un treno pieno di studenti minorenni di ritorno a casa dopo una normale giornata di lezioni a scuola. Un uomo di circa 45 anni, mentre viaggiava a bordo di un vagone, incurante della numerosa presenza dei minori e altri passeggeri, ha compiuto atti di autoerotismo. Alcuni degli studenti hanno raccontato quanto accaduto ai genitori, una volta tornati a casa, ed è scattata subito la segnalazione al 112 e poi la denuncia.

I Carabinieri di Codigoro hanno effettuato il giorno seguente un servizio di controllo mirato all’individuazione e identificazione compiuta del soggetto.

L’attività è iniziata proprio a bordo del treno dove i carabinieri sono riusciti, in meno di 24 ore dalla segnalazione, ad intercettare l’individuo che era solito percorrere la stessa tratta tutti i giorni allo stesso orario, riuscendo quasi subito a riconoscerlo grazie alla descrizione accurata fatta proprio dagli studenti.

Dopo essere stato fermato e sottoposto alle operazioni di foto-segnalamento, l’uomo, domiciliato in provincia, è stato denunciato alla Procura estense per atti osceni in presenza di minori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...