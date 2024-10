CODIGORO (FE). Ladri in azione in due appartamenti: fermati e denunciati dai Carabinieri

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

Hanno tentato di entrare in due appartamenti a Codigoro ma sono stati messi in fuga dai proprietari. Donna di 64 anni e giovane di 19, originari della provincia di Venezia e Treviso, individuati e fermati dai Carabinieri a Mesola.

Pomeriggio “sfortunato” per una coppia che ha tentato di svaligiare due appartamenti in Strada Fronte II tronco a Codigoro. In entrambi i casi infatti i proprietari li hanno sorpresi e i Carabinieri fermati a Mesola dopo un breve tentativo di fuga in auto.

Nel primo appartamento, la proprietaria mentre stava rincasando dopo aver accompagnato il figlio a scuola e aver terminato alcune commissione, si è accorta della presenza di una donna sconosciuta che stava tentando di forzare una finestra della casa. Le urla della proprietaria l’hanno messa subito in fuga a bordo di un’autovettura parcheggiata poco distante e guidata dal complice. Pochi minuti dopo, con lo stesso metodo, i due hanno tentato di entrare in azione in un appartamento vicino. In questo caso, il proprietario che era uscito fuori il viale di casa, lasciando la porta chiusa, nel rientrare si è accorto della porta socchiusa e si è ritrovato faccia a faccia con la donna. Anche in questo caso, è bastata la presenza del proprietario a mettere in fuga lei e il complice, facendoli dileguare a bordo della stessa auto utilizzata poco prima.

Decisive si sono rivelate le segnalazioni inviate immediatamente dai due proprietari tramite la chiamata all’utenza di emergenza 112 diretta alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Comacchio, fornendo all’operatore una descrizione accurata dei due soggetti e dell’auto con cui si erano allontanati.

Le tempestive ricerche avviate con le pattuglie di Codigoro e del Radiomobile sono state determinanti nell’individuare e fermare i due complici nel vicino comune di Mesola, probabilmente nel vano tentativo di ritornare in Veneto e far perdere le proprie tracce.

Dopo le operazioni di foto-segnalamento nella caserma di Comacchio, i due sono stati denunciati alla Procura estense per l’ipotesi di reato di tentato furto in abitazione in concorso.

