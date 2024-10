Il sindaco Accorsi indicato come capogruppo del gruppo consiliare provinciale “Ferrara Insieme”

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità



Il sindaco Accorsi è stato indicato come capogruppo del gruppo consiliare provinciale “Ferrara Insieme”. L’annuncio è stato accolto con grande soddisfazione dallo stesso Accorsi, che ha voluto esprimere la propria gratitudine nei confronti dei colleghi consiglieri per la fiducia dimostrata.



“Essere indicato come capogruppo è per me un onore, ma soprattutto una grande responsabilità. Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia che hanno riposto in me. Il mio impegno sarà quello di favorire un metodo di lavoro basato sulla massima condivisione tra colleghi, dove il protagonismo non sarà personale, ma collettivo. Sul piano della sostanza, ci dedicheremo a portare all’attenzione del Presidente Garuti e della maggioranza tutte le istanze provenienti dal territorio, con l’obiettivo di lavorare seriamente per colmare i gap che la nostra provincia registra in vari settori.”



Il sindaco Accorsi ha inoltre sottolineato l’importanza di affrontare la drammatica situazione delle crisi aziendali sul territorio, già oggetto di un odg dello stesso gruppo in discussione al prossimo consiglio di martedì 29 p.v., aggiungendo che il tema del lavoro sarà al centro delle priorità del gruppo consiliare. “Prima di tutto, dobbiamo impegnarci per rispondere alla crisi che sta colpendo molte aziende e, più in generale, per affrontare il grande tema del lavoro, fondamentale per lo sviluppo della nostra provincia,” ha concluso Accorsi.

