CODIGORO: minaccia con un coltello a serramanico una passante a spasso con il cane, 70enne pensionato viene individuato e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Codigoro

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …



Nella serata di giovedì 29 febbraio 2024, i Carabinieri della Stazione di Codigoro hanno ricevuto la segnalazione da parte di una donna che, mentre era a spasso con il suo cane, a seguito di una discussione per futili motivi, era stata minacciata da uno sconosciuto armato di coltello a serramanico.

Le indagini, avviate subito dai militari, hanno consentito, il giorno seguente (1° marzo 2024), di identificare l’autore del reato in un 70enne del posto.

Lo stesso, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, uno dei quali utilizzato per commettere il reato di minaccia (entrambi sottoposti a sequestro penale) nonché di una pistola calibro 22 – che sebbene denunciata regolarmente è stata sequestrata in via cautelare – ed i rispettivi proiettili risultati in eccedenza rispetto al limite consentito dalla Legge.

Al termine degli accertamenti, l’indagato è stato pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ferrara per minaccia aggravata, porto abusivo d’arma e detenzione di munizionamento oltre il limite consentito.

Mi piace: Mi piace Caricamento...